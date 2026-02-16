Десятая ракетка мира Виктория Мбоко снялась с тысячника в Дубае из-за травмы правого локтя.

В первом круге против Жаклин Кристиан ее заменит лаки-лузер Петра Марчинко.

В сетку Dubai Duty Free Tennis Championships уже попали семь лаки-лузеров. Ранее директор турнира Салах Талак заявил , что у топов нужно отбирать рейтинговые очки за отказы в последний момент без уважительной причины.