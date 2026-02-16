Мбоко снялась с тысячника в Дубае
Десятая ракетка мира Виктория Мбоко снялась с тысячника в Дубае из-за травмы правого локтя.
В первом круге против Жаклин Кристиан ее заменит лаки-лузер Петра Марчинко.
В сетку Dubai Duty Free Tennis Championships уже попали семь лаки-лузеров. Ранее директор турнира Салах Талак заявил, что у топов нужно отбирать рейтинговые очки за отказы в последний момент без уважительной причины.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мирра на радостях сегодня нажрется в Макдаке местном и будет играть против Австралийки с пузом полным
Мирра на радостях сегодня нажрется в Макдаке местном и будет играть против Австралийки с пузом полным
Я не думаю что Мирра прям так обрадовалась. Конечно хорошо, что не придётся пыхтеть уже начиная со третьего круга, но думаю она была вполне готова вернуть должок за Доху
Я не думаю что Мирра прям так обрадовалась. Конечно хорошо, что не придётся пыхтеть уже начиная со третьего круга, но думаю она была вполне готова вернуть должок за Доху
Я бы обрадовался, ибо Мбоко явно сейчас в форме была , учитывая что против Мирры она сыграла самый слабый матч на турнире
Все полуфиналистки Дохи снялись получается. Жаль не увидим реванш с Андреевой.
Все полуфиналистки Дохи снялись получается. Жаль не увидим реванш с Андреевой.
Алена в деле
Алена в деле
Не в деле))) 😁😁😁😁
Развели бы турниры по времени, очевидно же
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем