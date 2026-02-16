Серундоло о победе в Буэнос-Айресе: «Наверное, на данный момент это лучший момент в моей карьере»

Серундоло о победе в Буэнос-Айресе: наверное, это лучший момент в моей карьере.

19-я ракетка мира Франсиско Серундоло поделился эмоциями от победы на турнире в Буэнос-Айресе. В финале он обыграл Лучано Дардери – 6:4, 6:2.

«Наверное, на данный момент это лучший момент в моей карьере. Я очень хотел выиграть здесь, в своем родном городе, в своей стране, рядом с друзьями, семьей и всеми людьми в Аргентине. Это невероятное чувство. Я много боролся на протяжении последних лет и пытался победить. У меня не получалось, но сегодня я провел, возможно, один из лучших матчей в своей карьере.

Думаю, я играл очень хорошо, очень агрессивно. Я не позволял ему брать инициативу в розыгрышах. Это финал – здесь нужно идти до конца. Никто не хочет проигрывать, все хотят победить. Сегодня я боролся за каждое очко», – сказал Серундоло после матча.

Для аргентинца этот титул стал четвертым в карьере.