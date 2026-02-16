  • Спортс
  Фриц о том, что упустил три матчбола в финале пятисотника в Далласе: «Не думаю, что сделал бы что-то по-другому. Это не душераздирающее поражение»
0

Фриц о том, что упустил три матчбола в финале пятисотника в Далласе: «Не думаю, что сделал бы что-то по-другому. Это не душераздирающее поражение»

Фриц об упущенных матчболах в финале в Далласе: это не душераздирающее поражение.

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Бена Шелтона в финале турнира в Далласе – 6:3, 3:6, 5:7.

– Тэйлор, отличный результат в итоге, но доволен ли ты тем, как играл не только сегодня, но и всю неделю?

– Да, уровень был хороший. Я выбрался из нескольких очень напряженных ситуаций на этой неделе, дошел до той точки, где мог выиграть турнир. Если оглянуться назад – на брейк-пойнты, матчболы – нет ничего, за что мне было бы стыдно. В моменте я бы почти ничего не менял. Он просто выдавал потрясающие удары. Мне, наверное, стоило чуть лучше подавать.

Не думаю, что сделал бы что-то по-другому. Это не душераздирающее поражение. После [упущенных] трех матчболов ожидал, что буду гораздо более расстроен. Конечно, это больно, но не настолько, как можно было бы ожидать – у меня нет особых сожалений о том, как я сыграл те розыгрыши на матчболах.

– Ты упомянул, что во втором сете немного сбился ритм подачи. Когда он отходит далеко за заднюю линию и принимает глубоко, дает ли это ему больше шансов выигрывать затяжные розыгрыши? И сложно ли тебе этому противостоять?

– Да. Но в основном он так принимает именно вторую подачу. Когда он стоит глубоко, он, очевидно, просто возвращает больше мячей в корт. Если бы он принимал ближе к линии, у него был бы шанс агрессивнее атаковать мою вторую подачу и оказывать больше давления. Но тогда и я был бы агрессивнее на второй подаче и, возможно, получал бы больше легких очков.

Когда он отходит назад, ты как бы это принимаешь: он не нанесет урон с первого удара, но и легко взять розыгрыш не получится – придется разыгрывать. В каком-то смысле это хороший способ изматывать соперника. Я и сам иногда так делаю: просто возвращаю мячи, продолжаю давить, и в какой-то момент соперник начинает ошибаться.

Но это в большей степени касается именно второй подачи. Ему было важно возвращать как можно больше мячей и заставлять меня играть как можно больше розыгрышей. В конечном счете, это моя вина, что я не подал больший процент первых подач. На этой неделе у меня было больше 70% в каждом матче – это, пожалуй, одна из лучших недель на подаче в моей карьере. Не знаю точный процент сегодня, но по ощущениям во втором и третьем сетах он был уже заметно ниже.

– С учетом того, как ты играл последние 12 месяцев, чувствуешь ли уверенность в своей игре перед важным отрезком сезона?

– Сейчас я чувствую себя на корте очень комфортно. На этой неделе многое начало складываться еще до старта турнира – уже на тренировках я ощущал, что те элементы, которые должны работать, когда я показываю свой лучший теннис, снова начали функционировать и приносить нужные ощущения.

Конечно, надеюсь, дело не только в здешних условиях – они действительно мне подходят. Но в целом я очень уверен в своей игре. Главное – чтобы сохранялась уверенность и в собственном теле. Если это будет так, думаю, хорошие результаты обязательно придут, – сказал Фриц на пресс-конференции.

Дрянные мячи в Роттердаме, Джокович стал греком, Мирра плакала. Итоги недели в теннисе

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisONEApp
logoТэйлор Фриц
logoБен Шелтон
logoATP
logoDallas Open
