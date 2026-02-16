Шелтон о том, что выиграл четыре трехсетовика на пути к титулу в Далласе: «Мне точно понадобилось что-то сверхъестественное»

Шелтон о победе в Далласе: мне точно понадобилось что-то сверхъестественное.

Бен Шелтон поделился эмоциями от победы на турнире в Далласе. В финале он обыграл Тэйлора Фрица – 3:6, 6:3, 7:5.

При счете 4:5 в решающем сете девятая ракетка мира отыграл три матчбола на подаче.

«Невероятные ощущения. Я благодарю бога – мне точно понадобилось что-то сверхъестественное, чтобы выиграть этот турнир, учитывая, сколько раз я был на грани поражения (Шелтон выиграл четыре трехсетовика на пути к титулу – Спортс’’). Огромная благодарность за возможность сыграть пять матчей перед такой публикой. Энергия здесь была просто сумасшедшая.

Пришлось биться до последней секунды. Фриц показывал очень качественный теннис, и я сильно мучился с тем, что он мне подкидывал. Я старался оставаться бойцом от первого до последнего розыгрыша – и в итоге вытянул. Думаю, это прямое следствие той работы, которую мы проделали вместе с командой».

Также он прокомментировал то, что отыгрался с 0:1 по сетам в финале.

«Как только удается взять сет, сразу приходит уверенность. Стоит вгрызться в розыгрыш, поймать ритм – и тело само раскрепощается, уровень выходит на нужную высоту. Плюс сейчас я в хорошей физической форме, и это явно сыграло свою роль», – сказал Шелтон.

