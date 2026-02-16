Рейтинг ATP. Де Минаур стал шестой ракеткой мира, Чилич вернулся в топ-50, Вавринка – в топ-100
Опубликован обновленный рейтинг ATP .
Алекс де Минаур взял титул в Роттердаме и поднялся на две строчки в рейтинге ATP.
Положение на 16 февраля 2026
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|13150
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10300
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)
|5280
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|4605
|5 (5)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4405
|6 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4250
|7 (6)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4230
|8 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|4220
|9 (9)
|Бен Шелтон (США)
|4050
|10 (10)
|Александр Бублик (Казахстан)
|3405
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3010
|14 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2510
|17 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2360
|19 (19)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|2135
|21 (22)
|Лучано Дардери (Италия)
|1904
|35 (40)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1350
|38 (33)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1190
|43 (61)
|Марин Чилич (Хорватия)
|1090
|59 (69)
|Рафаэль Коллиньон (Бельгия)
|902
|95 (119)
|Кристофер О’Коннелл (Австралия)
|626
|98 (106)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|612
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Педро Мартинес и Ласло Джере покинули Топ-100.
