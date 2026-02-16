Рейтинг ATP. Де Минаур стал шестой ракеткой мира, Чилич вернулся в топ-50, Вавринка – в топ-100

  • Спортс


Опубликован обновленный рейтинг ATP .

Алекс де Минаур взял титул в Роттердаме и поднялся на две строчки в рейтинге ATP.

PIF ATP Rankings

Положение на 16 февраля 2026

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 13150
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10300
3 (3) Новак Джокович (Сербия) 5280
4 (4) Александр Зверев (Германия) 4605
5 (5) Лоренцо Музетти (Италия) 4405
6 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 4250
7 (6) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4230
8 (7) Тэйлор Фриц (США) 4220
9 (9) Бен Шелтон (США) 4050
10 (10) Александр Бублик (Казахстан) 3405
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3010
14 (15) Андрей Рублев (Россия) 2510
17 (18) Карен Хачанов (Россия) 2360
19 (19) Франсиско Серундоло (Аргентина) 2135
21 (22) Лучано Дардери (Италия) 1904
35 (40) Денис Шаповалов (Канада) 1350
38 (33) Жоао Фонсека (Бразилия) 1190
43 (61) Марин Чилич (Хорватия) 1090
59 (69) Рафаэль Коллиньон (Бельгия) 902
95 (119) Кристофер О’Коннелл (Австралия) 626
98 (106) Стэн Вавринка (Швейцария) 612
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
1 комментарий
Педро Мартинес и Ласло Джере покинули Топ-100.
