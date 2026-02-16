7

Рейтинг WTA. Мбоко дебютировала в топ-10, Мухова поднялась на 8 строчек, Саккари – на 18

Опубликован обновленный рейтинг WTA.

Чемпионка тысячника в Дохе Каролина Мухова поднялась со 19-й строчки на 11-ю.

Финалистка Виктория Мбоко дебютировала в топ-10.

PIF WTA Rankings

Положение на 16 февраля 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10925
2 (2) Ига Швентек (Польша) 7803
3 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 7523
4 (5) Коко Гауфф (США) 6423
5 (6) Джессика Пегула (США) 5888
6 (4) Аманда Анисимова (США) 5690
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4786
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4157
9 (9) Элина Свитолина (Украина) 3260
10 (13) Виктория Мбоко (Канада) 3246
11 (19) Каролина Мухова (Чехия) 3058
12 (10) Екатерина Александрова (Россия) 2918
13 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 2843
18 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2105
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1953
23 (28) Анна Калинская (Россия) 1780
34 (52) Мария Саккари (Греция) 1435
40 (57) Элизабетта Коччаретто (Италия) 1280
49 (43) Вероника Кудерметова (Россия) 1184
60 (73) Варвара Грачева (Франция) 1007
62 (80) Камила Осорио (Колумбия) 991
74 (75) Оксана Селехметьева (Россия) 878
83 (83) Анна Блинкова (Россия) 848
104 (105) Анастасия Захарова (Россия) 754
110 (110) Анастасия Павлюченкова (Россия) 716
131 (157) Алина Корнеева (Россия) 580
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoЕлена Рыбакина
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoМирра Андреева
logoАманда Анисимова
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoЭлина Свитолина
logoЕкатерина Александрова
logoАнна Калинская
logoДиана Шнайдер
logoБелинда Бенчич
logoЛюдмила Самсонова
logoВероника Кудерметова
logoМария Саккари
logoВарвара Грачева
logoОксана Селехметьева
logoКамила Осорио
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнна Блинкова
logoАлина Корнеева
logoАнастасия Захарова
рейтинги
logoWTA
logoЭлизабетта Коччаретто
logoКаролина Мухова
logoВиктория Мбоко
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После подписания контракта с Ролекс неудивителен взлет Мбоко. Так было и с Яником, как только подписал крутой контракт на длительный период, сразу начался взлет карьеры..
Ответ mrs Bennet
После подписания контракта с Ролекс неудивителен взлет Мбоко. Так было и с Яником, как только подписал крутой контракт на длительный период, сразу начался взлет карьеры..
Значит скауты Ролекс отлично знают свое дело!
Синья Краус и Юлия Стародубцева вошли в Топ-100,Моюка Утидзима и Эшлин Крюгер покинули первую сотню рейтинга.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Колмен Вонг: «Я думал о завершении карьеры, а потом Надаль пригласил меня в академию»
14 минут назад
Дубай (WTA). 1/4 финала. Андреева сыграет с Анисимовой, Пегула – с Таусон, Гауфф встретится с Эалой, Свитолина – с Ружич
50 минут назад
Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»
54 минуты назадФото
Руайе – Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»
сегодня, 06:16
Делрей-Бич (ATP). Рууд встретится с Гироном, Микельсен – с Кордой, Коболли вышел в 1/4 финала
сегодня, 00:54Live
Рио (ATP). Серундоло-старший снялся с матча с Тиранте, Табило вышел в 1/4 финала
сегодня, 03:39
Алькарас о том, что уступал 2:5 во второй партии: «Не буду врать, в какие-то моменты думал о третьем сете»
вчера, 20:43
Синнер о том, что одержал 50 побед подряд над игроками вне топ-50: «Когда соперникам нечего терять, они играют свободнее»
вчера, 20:24
Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP
вчера, 20:10
Доха (ATP). Рублев, Хачанов, Алькарас, Синнер вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Фонсека встретился с Зико в Рио
вчера, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Рекомендуем