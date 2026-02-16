Рейтинг WTA. Мбоко дебютировала в топ-10, Мухова поднялась на 8 строчек, Саккари – на 18
Опубликован обновленный рейтинг WTA.
Чемпионка тысячника в Дохе Каролина Мухова поднялась со 19-й строчки на 11-ю.
Финалистка Виктория Мбоко дебютировала в топ-10.
Положение на 16 февраля 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10925
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|7803
|3 (3)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|7523
|4 (5)
|Коко Гауфф (США)
|6423
|5 (6)
|Джессика Пегула (США)
|5888
|6 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5690
|7 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4786
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4157
|9 (9)
|Элина Свитолина (Украина)
|3260
|10 (13)
|Виктория Мбоко (Канада)
|3246
|11 (19)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3058
|12 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2918
|13 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2843
|18 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2105
|21 (21)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1953
|23 (28)
|Анна Калинская (Россия)
|1780
|34 (52)
|Мария Саккари (Греция)
|1435
|40 (57)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|1280
|49 (43)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1184
|60 (73)
|Варвара Грачева (Франция)
|1007
|62 (80)
|Камила Осорио (Колумбия)
|991
|74 (75)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|878
|83 (83)
|Анна Блинкова (Россия)
|848
|104 (105)
|Анастасия Захарова (Россия)
|754
|110 (110)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|716
|131 (157)
|Алина Корнеева (Россия)
|580
После подписания контракта с Ролекс неудивителен взлет Мбоко. Так было и с Яником, как только подписал крутой контракт на длительный период, сразу начался взлет карьеры..
Значит скауты Ролекс отлично знают свое дело!
Синья Краус и Юлия Стародубцева вошли в Топ-100,Моюка Утидзима и Эшлин Крюгер покинули первую сотню рейтинга.
