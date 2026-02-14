Де Минаур вышел в 20-й финал на уровне ATP
Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур обыграл Юго Эмбера в 1/2 финала пятисотника в Роттердаме. Матч закончился со счетом 6:4, 6:3.
Австралиец стал первым игроком, вышедшим в финал турнира в Роттердаме три года подряд. В 2024-м он уступил Яннику Синнеру, в 2025-м – Карлосу Алькарасу.
В целом Де Минаур сыграет в 20-м финале на уровне тура. Его статистика на этой стадии – 10:9.
За титул он поборется с Александром Бубликом или Феликсом Оже-Альяссимом.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Дважды он проиграл первым ракеткам. А сейчас кому проигрывать?
