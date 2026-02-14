Чилич о Джоковиче: «Он придает мне уверенности. Возможно, я смогу быть таким же стабильным»

Марин Чилич: Джокович придает мне уверенности.

37-летний Марин Чилич высказался о спортивном долголетии Новака Джоковича .

«Новак меня вдохновляет. Видно, насколько он предан своему делу. Даже после прошлого года, когда он дошел до полуфиналов всех четырех турниров «Большого шлема» и потерпел тяжелые поражения от Карлоса [Алькараса] и Янника [Синнера], он продолжает верить в себя и упорно работать над игрой.

В Австралии он стал играть более агрессивно, и это дало свои плоды. Кроме того, он придает мне уверенности. Знаю, что он на год старше – возможно, я смогу быть таким же стабильным и так же заботиться о своем теле. Видно, насколько он дисциплинирован и профессионален во всем, что делает – в питании, тренировках, разминке. Именно это дало ему несколько дополнительных лет на невероятном уровне».

