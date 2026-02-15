Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц играет с Чиличем, Шелтон поборется с Шаповаловым

В Далласе проходят полуфиналы турнира ATP 500.

Тэйлор Фриц играет с Марином Чиличем в полуфинале в Далласе.

Сетка турнира здесь .

Nexo Dallas Open

Даллас, США

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала