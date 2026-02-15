Даллас (ATP). 1/2 финала. Фриц играет с Чиличем, Шелтон поборется с Шаповаловым
В Далласе проходят полуфиналы турнира ATP 500.
Тэйлор Фриц играет с Марином Чиличем в полуфинале в Далласе.
Сетка турнира здесь.
Nexo Dallas Open
Даллас, США
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что за кроссы у Чилича, кто знает?)
Google пишет :"HEAD"
Ну не должны же америкосы свои миллионы чужим отдавать... Да?
