Буэнос-Айрес (ATP). Баес проиграл Дардери, Серундоло вышел в финал

В Буэнос-Айресе прошли полуфиналы турнира ATP 250.

Себастьян Баес проиграл Лучано Дардери в полуфинале в Буэнос-Айресе.

Франсиско Серундоло победил Томаса Мартина Этчеверри и второй год подряд вышел в финал.

Сетка турнира здесь .

IEB+ Argentina Open

Буэнос-Айрес, Аргентина

9 – 15 февраля 2026

ATP 250

Призовой фонд – 675 310 долларов

Открытые корты, грунт

1/2 финала