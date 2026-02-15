Буэнос-Айрес (ATP). Баес проиграл Дардери, Серундоло вышел в финал
В Буэнос-Айресе прошли полуфиналы турнира ATP 250.
Себастьян Баес проиграл Лучано Дардери в полуфинале в Буэнос-Айресе.
Франсиско Серундоло победил Томаса Мартина Этчеверри и второй год подряд вышел в финал.
Сетка турнира здесь.
IEB+ Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
9 – 15 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 675 310 долларов
Открытые корты, грунт
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Баес проиграл Дадери, ошибка у вас
Дардери, вперед за побелкой!!!! К грунтовой части сезона нужно входить в 20
