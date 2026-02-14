  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»
15

25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»

25-летняя Дестани Айява завершит карьеру в 2026 году.

Экс-147-я ракетка мира Дестани Айява объявила, что 2026-й станет последним сезоном в ее карьере. Сейчас она занимает 321-е место в рейтинге.

«С того момента, как я впервые взяла ракетку, вся моя жизнь была связана с теннисом. Я часто задумывалась, какой бы она была, если бы я выбрала что-то другое, и стоили ли все жертвы, которые я принесла ради этого спорта. В какой-то момент карьеры я подошла к точке, которая предшествует большому прорыву, когда мир у твоих ног и кажется, что ничего не страшно. Мне было всего 17, я была не готова и опасно наивна. После этого карьера пошла другим путем.

Иногда я продолжала играть, потому что чувствовала, что должна не только себе, но и всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры, попытаться вернуться туда, где должна была быть. В другие моменты играла, потому что боялась начинать заново. Или просто потому, что мне было скучно. Также не знала, кто я вне тенниса и что на самом деле приносит радость. Постоянно искала то, что давало бы покой вместо страданий. Иными словами, теннис был моим токсичным партнером.

Теннис дал мне многое: места, куда я путешествовала и о которых люди только мечтают, лучших друзей, платформу, чтобы делиться своей историей. Даже времена, когда у меня не было ни цента, потому что потратила все на попытки достичь цели.

Но он также многое у меня забрал: здоровье, семью, самооценку. Сделала бы я все это снова? Не знаю. Но один урок, который дал мне спорт, – всегда есть шанс начать с чистого листа.

Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто когда-либо заставлял меня чувствовать себя хуже других. Идите ## ### все, кто делает ставки и присылает мне угрозы. Идите ## ### все, кто сидит в соцсетях и критикует мое тело, карьеру или все, что им, #####, захочется. Иди ## ###, спорт, который прикрывается разговорами о классе и джентльменских ценностях.

Под белыми костюмами и традициями скрыта расистская, пропитанная мизогинией культура, враждебная любому, кто не вписывается в ее рамки.

Мне 25, в этом году исполнится 26, и я чувствую себя далеко позади всех, будто начинаю с нуля. Я боюсь. Но это лучше, чем вести жизнь, которая мне не нравится, находиться в постоянных сравнениях и терять себя», – написала австралийка в соцсети.

Она играет в старых платьях Шараповой и Иванович – хочет выделиться и попасть в основную сетку Australian Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Айявы
брань
logoДестани Айява
logoWTA
контент
соцсети
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если так близко к сердцу воспринимать слова окружающих, в любом деле успеха не добиться, не только в теннисе.

Можно ответить и в ее стиле, ты кто такая #####? Теннису вообще до ##### играешь ты или нет.
Ответ Александр Исаев
Если так близко к сердцу воспринимать слова окружающих, в любом деле успеха не добиться, не только в теннисе. Можно ответить и в ее стиле, ты кто такая #####? Теннису вообще до ##### играешь ты или нет.
Думал по фамилии она с Востока или Кавказа, но нет..
Ответ Александр Исаев
Если так близко к сердцу воспринимать слова окружающих, в любом деле успеха не добиться, не только в теннисе. Можно ответить и в ее стиле, ты кто такая #####? Теннису вообще до ##### играешь ты или нет.
Наконец-то ##### слитно написали.
В последние годы запомнилось только платьями, в которых выступала
А может, в микст с Бубликом? Была бы ##### ######## дрим тим!
Ответ 76er
А может, в микст с Бубликом? Была бы ##### ######## дрим тим!
Саша не дал***б
девушка выбрала спорт и не состоялась в нем .Говорит так будто ей кто то что то обещал
И кому есть дело до не пойми кого?
Когда мечтала быть Наоми Осака, но не сложилось.
Дестани Айява-экс-147-я ракетка мира.
Идеального завершения карьеры не суще…
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем