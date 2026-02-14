25-летняя Айява завершит карьеру в 2026-м: «Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто заставлял меня чувствовать себя хуже других»

25-летняя Дестани Айява завершит карьеру в 2026 году.

Экс-147-я ракетка мира Дестани Айява объявила, что 2026-й станет последним сезоном в ее карьере. Сейчас она занимает 321-е место в рейтинге.

«С того момента, как я впервые взяла ракетку, вся моя жизнь была связана с теннисом. Я часто задумывалась, какой бы она была, если бы я выбрала что-то другое, и стоили ли все жертвы, которые я принесла ради этого спорта. В какой-то момент карьеры я подошла к точке, которая предшествует большому прорыву, когда мир у твоих ног и кажется, что ничего не страшно. Мне было всего 17, я была не готова и опасно наивна. После этого карьера пошла другим путем.

Иногда я продолжала играть, потому что чувствовала, что должна не только себе, но и всем, кто поддерживал меня на протяжении карьеры, попытаться вернуться туда, где должна была быть. В другие моменты играла, потому что боялась начинать заново. Или просто потому, что мне было скучно. Также не знала, кто я вне тенниса и что на самом деле приносит радость. Постоянно искала то, что давало бы покой вместо страданий. Иными словами, теннис был моим токсичным партнером.

Теннис дал мне многое: места, куда я путешествовала и о которых люди только мечтают, лучших друзей, платформу, чтобы делиться своей историей. Даже времена, когда у меня не было ни цента, потому что потратила все на попытки достичь цели.

Но он также многое у меня забрал: здоровье, семью, самооценку. Сделала бы я все это снова? Не знаю. Но один урок, который дал мне спорт, – всегда есть шанс начать с чистого листа.

Идите ## ### все в теннисном сообществе, кто когда-либо заставлял меня чувствовать себя хуже других. Идите ## ### все, кто делает ставки и присылает мне угрозы. Идите ## ### все, кто сидит в соцсетях и критикует мое тело, карьеру или все, что им, #####, захочется. Иди ## ###, спорт, который прикрывается разговорами о классе и джентльменских ценностях.

Под белыми костюмами и традициями скрыта расистская, пропитанная мизогинией культура, враждебная любому, кто не вписывается в ее рамки.

Мне 25, в этом году исполнится 26, и я чувствую себя далеко позади всех, будто начинаю с нуля. Я боюсь. Но это лучше, чем вести жизнь, которая мне не нравится, находиться в постоянных сравнениях и терять себя», – написала австралийка в соцсети.

Она играет в старых платьях Шараповой и Иванович – хочет выделиться и попасть в основную сетку Australian Open