Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае

105-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила Элизабетте Коччаретто в финале квалификации турнира в Дубае –2:6, 7:6(3), 5:7.

В решающем сете при счете 5:4 на подаче соперницы россиянка упустила тройной матчбол, а затем отдала брейк.

Итальянка, в свою очередь, вышла в основную сетку на втором тысячнике подряд. В Дохе она дошла до четвертьфинала.

Основная сетка стартует 15 февраля.