Захарова упустила тройной матчбол в финале квалификации тысячника в Дубае
105-я ракетка мира Анастасия Захарова уступила Элизабетте Коччаретто в финале квалификации турнира в Дубае –2:6, 7:6(3), 5:7.
В решающем сете при счете 5:4 на подаче соперницы россиянка упустила тройной матчбол, а затем отдала брейк.
Итальянка, в свою очередь, вышла в основную сетку на втором тысячнике подряд. В Дохе она дошла до четвертьфинала.
Основная сетка стартует 15 февраля.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
7 комментариев
да, не хватает мастерства завершать Захаровой. Как-будто не в теннис играет, а поле вспахивает, совсем не крутит
Матч смотрел отрывками. Но мне показалось, что во второй половине матча, особенно в третьем сете, игра у Насти стала более вариативной, чаще стала проходить первая подача. Но и итальянка перестала лупить в сетку. Упустить 3 матчбола это, конечно, непростительно.
Эх, Анастасия, жаль.
Матчболы против Коччаретто уже неплохо, хотя и обидно. Итальянка сейчас в полном порядке.
