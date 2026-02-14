Доха (ATP). Медведев начнет матчем с Шаном, Рублев – с Де Йонгом, Хачанов – с Муньяром, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Синнер – с Махачем
Стала известна сетка турнира ATP 500 в Дохе.
В Дохе прошла жеребьевка турнира ATP 500, который пройдет c 16 по 21 февраля.
Карлос Алькарас (1) встретится с Артуром Риндеркнешем, Янник Синнер (2) – с Томашем Махачем.
Александр Бублик (3) сыграет с квалифаером, Даниил Медведев (4) – с Шаном Цзюньчэном.
Действующий чемпион Андрей Рублев (5) поборется с Йеспером де Йонгом, Карен Хачанов (7) – с Хауме Муньяром.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем много турниров в теннисе? А чтобы вылетевшие от топов в 1-м раунде могли поехать на другой где их уже не будет ))
похоже рублёв тут не доберёт очков за прошлогодний титул
Почти у всех лёгкие первый раунд вперёд ребята
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем