Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил матч Евролиги «Олимпиакос» – «Црвена Звезда» (92:86) и рассказал, кого поддерживает после переезда в Грецию.

«Я болельщик «Црвены Звезды », но «Олимпиакос » тоже занимает особое место в моем сердце. Атмосфера на арене между этими двумя братскими красно-белыми клубами невероятная».

Кроме того, серб ответил на вопрос, ощущает ли себя греком.

«Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык. Я пока не очень хорошо говорю по-гречески – это непросто. На этот сезон мои планы просты: оставаться здоровым и счастливым».

Как Джокович кайфовал на Олимпиаде – нашел югославский значок и опешил от Малинина

Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир