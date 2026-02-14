Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»
24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил матч Евролиги «Олимпиакос» – «Црвена Звезда» (92:86) и рассказал, кого поддерживает после переезда в Грецию.
«Я болельщик «Црвены Звезды», но «Олимпиакос» тоже занимает особое место в моем сердце. Атмосфера на арене между этими двумя братскими красно-белыми клубами невероятная».
Кроме того, серб ответил на вопрос, ощущает ли себя греком.
«Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык. Я пока не очень хорошо говорю по-гречески – это непросто. На этот сезон мои планы просты: оставаться здоровым и счастливым».
Как Джокович кайфовал на Олимпиаде – нашел югославский значок и опешил от Малинина
Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: greekcitytimes.com
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Прямо пример для подражания