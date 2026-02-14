19

Новак Джокович: «Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык»

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович посетил матч Евролиги «Олимпиакос» – «Црвена Звезда» (92:86) и рассказал, кого поддерживает после переезда в Грецию.

«Я болельщик «Црвены Звезды», но «Олимпиакос» тоже занимает особое место в моем сердце. Атмосфера на арене между этими двумя братскими красно-белыми клубами невероятная».

Кроме того, серб ответил на вопрос, ощущает ли себя греком.

«Чувствую себя греком, но мне еще нужно выучить язык. Я пока не очень хорошо говорю по-гречески – это непросто. На этот сезон мои планы просты: оставаться здоровым и счастливым».

Как Джокович кайфовал на Олимпиаде – нашел югославский значок и опешил от Малинина

Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: greekcitytimes.com
logoATP
logoНовак Джокович
logoЕвролига
logoЦрвена Звезда
logoОлимпиакос
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джокович: я серб, я грек, я балканец, югослав, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...
Новаче похоже играется с сербскими сми
Ответ Alex Morhan
Новаче похоже играется с сербскими сми
Сто процентов. Первая мысль просто.
У меня лучший друг из Греции родом, очень сложный язык.
Ответ DreamWeaver Tottenham
У меня лучший друг из Греции родом, очень сложный язык.
У нас на юге очень много греков, они утверждают, что заговорить на нем не сложно, но писать практически невозможно научиться, если не с пелёнок.
Ответ Helga Kl
У нас на юге очень много греков, они утверждают, что заговорить на нем не сложно, но писать практически невозможно научиться, если не с пелёнок.
Согласен, учил меня по-гречески писать, очень трудно.
хах, наш местный экспонат, дарксидемоод был прав о греке, оказывается
Надо же, чтобы сменить национальность нужно лишь чтобы чиновники Сербии не помогли коммерческому теннисному турниру)
Красиво греческий патриот бросил свой народ на съедение любителю боснийского сафари Вучичу.
Прямо пример для подражания
А некоторые здесь называли его "албанцем..."
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем