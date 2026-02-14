Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился фотографией родителей с трофеем Australian Open .

Две недели назад в Мельбурне испанец обыграл в финале Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и стал самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.

Как Алькарас переборол Джоковича в финале Australian Open

Алькарас – самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?