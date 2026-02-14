Родители Алькараса сфотографировались с трофеем Australian Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился фотографией родителей с трофеем Australian Open.
Две недели назад в Мельбурне испанец обыграл в финале Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) и стал самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.
Как Алькарас переборол Джоковича в финале Australian Open
Алькарас – самый молодой обладатель карьерного Шлема! Кого обошел?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Алькараса
25 комментариев
А мама-то светленькая)
Красивая пара
Выглядят счастливой семьей
Карлос больше на отца похож как и старший брат Альваро, а младшие братья как по мне наоборот на маму больше похожи. С кубком родители гармонично смотрятся.
такие родители симпатичные, и мама блондинка, а мальчик страшненький получился :)))
Возможно приемный сын?
с чего это он страшненький!?😁
Мама Алькараса Ирина Купченко?
Не сильно на испанцев похожи.
