Дубай (WTA). Андреева попала в четверть к Анисимовой, Александрова – к Пегуле, Калинская сыграет с Остапенко и может выйти на Гауфф

51

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Дубае.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 15 февраля.

Елена Рыбакина (1) и Элина Свитолина (7) попали в верхнюю четверть.

Белинда Бенчич (9) встретится с Джессикой Бусас Манейро, Каролина Мухова (15) – с квалифаером.

Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).

Анна Калинская поборется с Аленой Остапенко и может выйти на Гауфф.

В третьей оказались Джессика Пегула (4) и Екатерина Александрова (8).

Диана Шнайдер сыграет против Майи Джойнт. Победительница этой пары выйдет на Марию Саккари или Иву Йович (16).

В нижнюю четверть попали Аманда Анисимова (2) и действующая чемпионка Мирра Андреева (5).

Людмила Самсонова (13) поборется с Лейлой Фернандес, Виктория Мбоко (11) – с Жаклин Кристиан.

Анастасия Павлюченкова в случае победы над Барборой Крейчиковой сыграет с Анисимовой.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Павлюченкова - Крейчикова , первая встреча после финала РГ 21
Ответ antonanton_
Павлюченкова - Крейчикова , первая встреча после финала РГ 21
Результат будет аналогичным.
Ответ Доминик
Результат будет аналогичным.
Скорее всего да
Соболенко всё грамотно делает, в отличие от Рыбакиной. Нормально отдыхает после АО, а Рыбка совсем изведёт себя ненужными турнирами в Азии.
Ответ vladimir.tim.tv
Соболенко всё грамотно делает, в отличие от Рыбакиной. Нормально отдыхает после АО, а Рыбка совсем изведёт себя ненужными турнирами в Азии.
А какие нужные? Это тысячники, что как не это играть, тем более фавориты снимаются. Я понимаю если бы на водокачки поехала
Ответ Tarkovski
А какие нужные? Это тысячники, что как не это играть, тем более фавориты снимаются. Я понимаю если бы на водокачки поехала
Тысячников по сезону много... Вон потратила уже силы на водокачку в Дохе...
Любопытная сетка...
уже в 1-м
Опять Калинская с Остапенко
Сонмез с Бейлек
Йович с Саккари
в 3-м раунде вероятно Мбоко (играет с 1-го раунда после финала) с Андреевой
также в 3-м Zheng с Александровой
в 3-м Свитолина с Бейлек
и Мухина с Рыбакиной
Ответ Andy007
Любопытная сетка... уже в 1-м Опять Калинская с Остапенко Сонмез с Бейлек Йович с Саккари в 3-м раунде вероятно Мбоко (играет с 1-го раунда после финала) с Андреевой также в 3-м Zheng с Александровой в 3-м Свитолина с Бейлек и Мухина с Рыбакиной
Это особенности сеток на 64 места. А то, что Мбоко играет с первого круга - ну, она не в топ-8 посева, поэтому и такой расклад
Ответ z0rg
Это особенности сеток на 64 места. А то, что Мбоко играет с первого круга - ну, она не в топ-8 посева, поэтому и такой расклад
Так Мбоко уже обогнала Александрову в рейтинге, а посев сетки отстает от реальности
Корнеева в Португалии пробилась в финал, умничка.
Шнайдер, может, и преодолеет джойнт, а вот с йовович могут быть проблемы
Очень тяжёлая задача перед Андреевой, по идее невыполнимая. Главное, чтобы было поменьше эмоций, если не получится защитить очки. Так и произойдет, скорее всего.
Ответ DreamWeaver Tottenham
Очень тяжёлая задача перед Андреевой, по идее невыполнимая. Главное, чтобы было поменьше эмоций, если не получится защитить очки. Так и произойдет, скорее всего.
Тяжелая задача у Калинской, первая соперница Остапенко, сейчас на очень хорошем ходу, а следом, если очухается после Остапенко, то Гауфф. Вот это повезло, хотя столько доступных соперниц, надо же было так вляпаться. А что у Андреевой, первый круг отдыхает , уже хорошо, а потом Зигемунд либо Касаткина, вполне ее клиенты. В третьем круге возможно Мбокко, так старая знакомая и прошлый раз проиграла Мирра лишь по своей глупости имея матчбол, всего лишь один удар. Просто в следующий раз удачно подать и все, главное сделать правильные выводы. Да и Анисимова сейчас не та , что была в конце прошлого сезона. Так что до полуфинала можно вполне добраться, а это уже будет успех.
Ответ Любитель_ФК
Тяжелая задача у Калинской, первая соперница Остапенко, сейчас на очень хорошем ходу, а следом, если очухается после Остапенко, то Гауфф. Вот это повезло, хотя столько доступных соперниц, надо же было так вляпаться. А что у Андреевой, первый круг отдыхает , уже хорошо, а потом Зигемунд либо Касаткина, вполне ее клиенты. В третьем круге возможно Мбокко, так старая знакомая и прошлый раз проиграла Мирра лишь по своей глупости имея матчбол, всего лишь один удар. Просто в следующий раз удачно подать и все, главное сделать правильные выводы. Да и Анисимова сейчас не та , что была в конце прошлого сезона. Так что до полуфинала можно вполне добраться, а это уже будет успех.
У Калинской турнирная сетка трудная, да. Андреевой трудно также, но не только из-за турнирной сетки, из-за формы игровой самой Андреевой и психологических моментов.
Доберутся ли наконец-то друг до друга Лена и Коко?)
Мирре опять Мбоко прямо сбоку...жесть
Рыбакиной путь в финал заказан, впрочем не исключаю неожиданных финалистов (не из топ-10).
Какая Пегула? Александровой Линетт бы пройти.
