Дубай (WTA). Андреева попала в четверть к Анисимовой, Александрова – к Пегуле, Калинская сыграет с Остапенко и может выйти на Гауфф
Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 15 февраля.
Елена Рыбакина (1) и Элина Свитолина (7) попали в верхнюю четверть.
Белинда Бенчич (9) встретится с Джессикой Бусас Манейро, Каролина Мухова (15) – с квалифаером.
Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).
Анна Калинская поборется с Аленой Остапенко и может выйти на Гауфф.
В третьей оказались Джессика Пегула (4) и Екатерина Александрова (8).
Диана Шнайдер сыграет против Майи Джойнт. Победительница этой пары выйдет на Марию Саккари или Иву Йович (16).
В нижнюю четверть попали Аманда Анисимова (2) и действующая чемпионка Мирра Андреева (5).
Людмила Самсонова (13) поборется с Лейлой Фернандес, Виктория Мбоко (11) – с Жаклин Кристиан.
Анастасия Павлюченкова в случае победы над Барборой Крейчиковой сыграет с Анисимовой.
Полностью сетка здесь.
уже в 1-м
Опять Калинская с Остапенко
Сонмез с Бейлек
Йович с Саккари
в 3-м раунде вероятно Мбоко (играет с 1-го раунда после финала) с Андреевой
также в 3-м Zheng с Александровой
в 3-м Свитолина с Бейлек
и Мухина с Рыбакиной