Дубай (WTA). Андреева попала в четверть к Анисимовой, Александрова – к Пегуле, Калинская сыграет с Остапенко и может выйти на Гауфф

Стала известна сетка турнира WTA 1000 в Дубае.

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае, который начнется 15 февраля.

Елена Рыбакина (1) и Элина Свитолина (7) попали в верхнюю четверть.

Белинда Бенчич (9) встретится с Джессикой Бусас Манейро, Каролина Мухова (15) – с квалифаером.

Во второй четверти сыграют Коко Гауфф (3) и Жасмин Паолини (6).

Анна Калинская поборется с Аленой Остапенко и может выйти на Гауфф.

В третьей оказались Джессика Пегула (4) и Екатерина Александрова (8).

Диана Шнайдер сыграет против Майи Джойнт. Победительница этой пары выйдет на Марию Саккари или Иву Йович (16).

В нижнюю четверть попали Аманда Анисимова (2) и действующая чемпионка Мирра Андреева (5).

Людмила Самсонова (13) поборется с Лейлой Фернандес, Виктория Мбоко (11) – с Жаклин Кристиан.

Анастасия Павлюченкова в случае победы над Барборой Крейчиковой сыграет с Анисимовой.

Полностью сетка здесь .