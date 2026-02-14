Фриц о проблемах с локтем в матче с Кордой: «Я с трудом мог держать ракетку»

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в Далласе – 6:7(2), 6:4, 7:6(5). Он вышел в 20-й полуфинал на уровне тура.

В первом сете при счете 4:5 (40:30) американец взял медицинский тайм-аут из-за боли в локте.

«Это был странный розыгрыш. Он очень агрессивно принял подачу, мне пришлось отбивать слева, и в момент удара я, кажется, перегрузил локоть. Мяч летел очень быстро, я сыграл его из неудобного положения, почти из-за спины, полностью выпрямив руку – и сразу почувствовал резкую боль.

Сначала показалось, что стало лучше, я начал чувствовать себя увереннее. А потом подал еще раз – возникла та же самая боль, очень резкая. Я с трудом мог держать ракетку. Ни о каком следующем ударе не могло идти речи.

Я принял обезболивающее, и по ходу матча боль ушла. Я перестал ее ощущать и спокойно отыграл весь третий сет и большую часть второго».