Роттердам (ATP). Бублик уступил Оже-Альяссиму, Де Минаур вышел в финал
В Роттердаме прошли полуфиналы турнира ATP 500.
Александр Бублик проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале в Роттердаме.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 462 660 евро
Крытые корты, хард
1/2 финала
Бублик играет с Оже-Альяссимом это немного громко сказанно. Кривляется, поясничает - вот это гораздо ближе к действительности.
Бублик кадр, красава, сумку собирает)))
Без вариантов,кошка с мышкой играется
