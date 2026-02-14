84

Доха (WTA). Финал. Мухова обыграла Мбоко

В Дохе прошел финал турнира WTA 1000.

Виктория Мбоко уступила Каролине Муховой в финале тысячника в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2026

Доха, Катар

8 – 14 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКаролина Мухова
результаты
logoQatar Total Open
logoВиктория Мбоко
logoWTA
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мбоко конечно молодец, но такая классная теннисистка как Мухова уже давно заслужила выиграть крупный титул, поэтому только за Каролину тут
Не по теме:Алина Корнеева сегодня сыграет в матче за выход в свой первый одиночный финал челленджера в карьере.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Не по теме:Алина Корнеева сегодня сыграет в матче за выход в свой первый одиночный финал челленджера в карьере.
Болею за Корнееву, удачи ей.
Ответ DreamWeaver Tottenham
Болею за Корнееву, удачи ей.
Аналогично.
Присоединюсь к поздравлениям, Каро с титулом! Долго к этому шла, через травмы и ментальные игры
Пора уже снять пресловутое проклятье слитых финалов. Каролина, давай, ты сможешь!
Каролина просто анрил творила на этом турнире. Была абсолютно лучшей во всем! Блин, пошел бухать, это точно повод!
Каролина была на этом турнире лучшей. С победой!
Ответ Olya B.
Каролина была на этом турнире лучшей. С победой!
Смешно. Мбоко прошла Андрееву, Рыбакину, боеспособную Остапенко.
Ответ Владимир Халилов
Смешно. Мбоко прошла Андрееву, Рыбакину, боеспособную Остапенко.
Каролина, у которой все нормально с физической формой, стоит и Андреевой, и Остапенко. А Рыбакина после Шлема. Так что ничего смешного.
Поздравляю Каро!.. долгожданный второй титул и наконец мастерс.. у Вики все еще впереди, 10 лет разницы с матерой Каро.. будут и мастерсы и шлемы..
Каролина настолько отвыкла от почестей, что ведет себя как девчонка на первом балу
Ну наконец-то Муха взяла титул. Поздравляю ее болельщиков. Заслужила.
Мбоко жаль, огромную работу проделала, просто не хватило опыта и мудрости! Успехов ей, нравится её скромность такая же как у Рыбакиной чистая и искренняя! А Мухова на опыте и сетка была совсем проходная!
