Две теннисистки младше 20 лет войдут в топ-10 впервые с 2009 года

В обновленном рейтинге 18-летняя Мирра Андреева сохранит седьмую строчку, 19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10.

Таким образом, сразу две теннисистки младше 20 лет войдут в топ-10 впервые с июля 2009 года. Тогда это удалось двукратной чемпионке «Больших шлемов» Виктории Азаренко и победительнице Australian Open -2018 Каролин Возняцки .

