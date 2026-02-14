Две теннисистки младше 20 лет войдут в топ-10 впервые с 2009 года
В обновленном рейтинге 18-летняя Мирра Андреева сохранит седьмую строчку, 19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10.
Таким образом, сразу две теннисистки младше 20 лет войдут в топ-10 впервые с июля 2009 года. Тогда это удалось двукратной чемпионке «Больших шлемов» Виктории Азаренко и победительнице Australian Open-2018 Каролин Возняцки.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BastienFachan
Может и три быть, если Йович подтянется до 20-летия Мбоко в конце августа
не поднимется
У Мирры Андреевой трудное испытание: защита двух тысячников подряд, справится ли? Трудно будет, вполне возможен вылет Мирры из десятки рейтинга, Мбоко заслуженно находится в десятке, но когда к ее игре привыкнут соперницы, тогда и посмотрим, где она будет в рейтинге.
Не справится, но цель найти свою игру и не деградировать, а место в рейтинге не столь важно сейчас для Мирры
Запас по очкам у Андреевой перед 11-м местом крупный, сейчас в рейтинге большие разрывы, да и в целом она нормально на десятку играет, но пока не выше.
Согласен.
