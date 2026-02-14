Шелтон о камбэке в игре с Кецмановичем: «Два года назад я, скорее всего, проиграл бы матч в двух сетах»
Шелтон о победе над Кецмановичем: это именно тот уровень, к которому я стремлюсь.
Девятая ракетка мира Бен Шелтон поделился эмоциями от победы над Миомиром Кецмановичем в четвертьфинале пятисотника в Далласе – 5:7, 6:3, 6:4.
«Два года назад я, скорее всего, проиграл бы этот матч в двух сетах. Сегодня я очень эффективно подавал, постоянно возвращался к тем вариантам, которые приносили результат. Я не терял уверенности, даже когда он проводил отличные геймы на своей подаче и брал их под ноль.
Для меня важно постепенно наращивать энергию по ходу матча, чтобы в ключевой момент показать максимум. Именно это мне удалось во втором и третьем сетах – и это именно тот уровень, к которому я стремлюсь», – сказал Шелтон в интервью на корте.
Как Джокович кайфовал на Олимпиаде – нашел югославский значок и опешил от Малинина
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не накидывай на себя пуху , это Кецманович известный чокер
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем