Шелтон о камбэке в игре с Кецмановичем: «Два года назад я, скорее всего, проиграл бы матч в двух сетах»

Шелтон о победе над Кецмановичем: это именно тот уровень, к которому я стремлюсь.

Девятая ракетка мира Бен Шелтон поделился эмоциями от победы над Миомиром Кецмановичем в четвертьфинале пятисотника в Далласе – 5:7, 6:3, 6:4.

«Два года назад я, скорее всего, проиграл бы этот матч в двух сетах. Сегодня я очень эффективно подавал, постоянно возвращался к тем вариантам, которые приносили результат. Я не терял уверенности, даже когда он проводил отличные геймы на своей подаче и брал их под ноль.

Для меня важно постепенно наращивать энергию по ходу матча, чтобы в ключевой момент показать максимум. Именно это мне удалось во втором и третьем сетах – и это именно тот уровень, к которому я стремлюсь», – сказал Шелтон в интервью на корте.

