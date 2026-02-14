Делрей-Бич (ATP). Фриц и Рууд начнут со второго круга, Чилич сыграет с Накашимой

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Делрей-Бич, который пройдет с 16 по 22 февраля.

Двукратный чемпион Тэйлор Фриц (1), Каспер Рууд (2), Флавио Коболли (3) и Лернер Тьен (4) начнут со второго круга

Действующий чемпион Миомир Кецманович стартует матчем с Маттиа Беллуччи, Томми Пол (5) – с Корентеном Муте .

Марин Чилич встретится с Брэндоном Накашимой (7).

Полностью сетка здесь .