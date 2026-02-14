Бублик одержал 200-ю победу на уровне тура

10-я ракетка мира Александр Бублик обыграл Хауме Муньяра в 1/4 финала пятисотника в Роттердаме – 6:4, 6:7(4), 7:6(3).

Казахстанец одержал 200-ю победу на уровне тура. Теперь его статистика – 200:174.

Кроме того, он вышел в 24-й полуфинал в карьере.

За выход в финал Бублик поборется с Феликсом Оже-Альяссимом