Циципас об ужине с Джоковичем в Греции: «Я получил много полезной информации»

Стефанос Циципас: с Джоковичем очень интересно общаться на серьезные темы.

32-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о встрече с Новаком Джоковичем в Греции.

«Теннис – очень индивидуальный вид спорта. На самом деле обычно ты чувствуешь себя одиноко. Ты постоянно в разъездах. У тебя нет времени обосноваться на одном месте. И все очень непредсказуемо. Не знаешь, куда отправишься дальше и каждый день пытаешься понять, к чему это приведет.

Несколько месяцев назад я ужинал с Новаком в своем родном городе. Это было в первые недели после того, как он переехал в Грецию. Конечно, я пригласил его. Мы поужинали, общались около двух часов.

Мне было очень интересно. Я действительно хотел узнать больше о его карьере, о выводах, которые он сделал за эти годы, о его подходе к медицине и восстановлению – обо всех вещах, которые он использует.

Я получил много полезной информации. С ним очень интересно общаться на серьезные темы. Мне правда было приятно провести с ним время», – сказал Циципас в подкасте What’s the Call.

