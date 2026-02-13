Чилич о выходе в 1/2 финала в Далласе: «В теннисе нужно ждать своего шанса»

Марин Чилич высказался о выходе в полуфинал турнира в Далласе. В 1/4 он обыграл Джека Пиннингтона Джонса – 6:1, 6:4.

– Это будет ваш первый полуфинал на уровне тура за последние полтора года. За это время многое произошло. Что для вас это значит?

– Безусловно, это большое и важное достижение. И, конечно, серьезный знак для меня и моей команды. В последние несколько месяцев мы очень усердно работали, и это приносит плоды.

В этом виде спорта нужно ждать своего шанса и сохранять терпение. Иногда это непросто. Ты можешь играть хорошо, но не побеждать. Однако важно продолжать держать фокус. Я хорошо тренировался и верил, что хорошие результаты обязательно придут, – сказал Чилич в интервью на корте.

