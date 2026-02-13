37-летний Чилич впервые с сентября 2024-го вышел в полуфинал на уровне тура

37-летний Марин Чилич обыграл Джека Пиннингтона Джонса в 1/4 финала пятисотника в Далласе – 6:1, 6:4.

Хорват вышел в 68-й полуфинал на уровне тура и первый – с сентября 2024-го. Тогда он стал чемпионом ATP 250 в Ханчжоу. Его статистика на этой стадии 37:30.

По количеству полуфиналов среди действующих игроков Чилич уступает только Новаку Джоковичу (200), Александру Звереву (79) и Гаэлю Монфису (73).

Дальше он сыграет с победителем матча Тэйлор Фриц – Себастьян Корда .