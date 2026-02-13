Мухова впервые с 2024-го вышла в финал WTA 1000

19-я ракетка мира Каролина Мухова победила Марию Саккари в полуфинале WTA 1000 в Дохе. Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

Чешка третий раз в карьере вышла в финал тысячника. В решающих матчах в Пекине-2024 и Цинциннати-2023 она уступила Коко Гауфф.

В целом она седьмой раз сыграет в финале на уровне тура. Ее статистика на этой стадии – 1:5.

За титул Мухова поборется с Викторией Мбоко .