Мухова впервые с 2024-го вышла в финал WTA 1000
19-я ракетка мира Каролина Мухова победила Марию Саккари в полуфинале WTA 1000 в Дохе. Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
Чешка третий раз в карьере вышла в финал тысячника. В решающих матчах в Пекине-2024 и Цинциннати-2023 она уступила Коко Гауфф.
В целом она седьмой раз сыграет в финале на уровне тура. Ее статистика на этой стадии – 1:5.
За титул Мухова поборется с Викторией Мбоко.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
7 комментариев
А Мбоко выбила топов.