10

Даллас (ATP). Фриц, Шелтон, Чилич вышли в 1/2 финала, Давидович-Фокина выбыл

В Далласе прошли четвертьфиналы турнира ATP 500.

Тэйлор Фриц обыграл Себастьяна Корду в четвертьфинале в Далласе.

Сетка турнира здесь.

Nexo Dallas Open

Даллас, США

9 – 15 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 833 335 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoDallas Open
результаты
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это эпично Корда слил.. столько часов борьбы, и все решилось как то уж совсем бесславно для Себы… 5-4 на решающем тае ведет он и плюс две его подачи!! И тут сценарий был простой, учитывая его подачу, выход на матчболы и закрывай, но нет, просто легчайшие мячи пустил по длине в аут и далее уже Матчбол у Фрица и естественно не принимает Корда! Но Фриц молодец, заслужил победу, через боль играл, перетерпел, плюс в конце очень эмоционально праздновал победу, я его впервые таким вижу, но оно и понятно, болелы были дикие, ну там насколько ребят, визжали просто мрак, у меня через телевизор уши вяли, а ему там в живую это приходилось слушать… ну короче Фриц молодцом, а Корда мог бы и получше
судя по максимально ватному удару на брейкпоинте, у Корды даже капли уверенности в себе нет, должен был вести с брейком, ударь по мячу так, как бил весь матч
Не понимаю почему Шаповалов шёл фаворитом. Теннис высоких достижений не про него совсем, вот и тут на важном гейме просто под ноль отдал подачу свою, 4 своими ошибками. Саша просто стоял как манекен и радовался подарку)
Взяли моду по схеме играть, кто их уже научил? Может с WTA там есть любительницы на отказах деньги заработать. Вот другое дело помню Маджежович с одной ногой играл и ли Первый номер вот никогда не ноет без причины.
3 раза у Корды 0:30 на приеме и ни одного брейкпоинта по итогу
И рука уже не болит, вмазали Синера допинг и заиграл Голливуд
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем