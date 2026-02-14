Даллас (ATP). Фриц, Шелтон, Чилич вышли в 1/2 финала, Давидович-Фокина выбыл
В Далласе прошли четвертьфиналы турнира ATP 500.
Тэйлор Фриц обыграл Себастьяна Корду в четвертьфинале в Далласе.
Nexo Dallas Open
Даллас, США
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 833 335 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Вот это эпично Корда слил.. столько часов борьбы, и все решилось как то уж совсем бесславно для Себы… 5-4 на решающем тае ведет он и плюс две его подачи!! И тут сценарий был простой, учитывая его подачу, выход на матчболы и закрывай, но нет, просто легчайшие мячи пустил по длине в аут и далее уже Матчбол у Фрица и естественно не принимает Корда! Но Фриц молодец, заслужил победу, через боль играл, перетерпел, плюс в конце очень эмоционально праздновал победу, я его впервые таким вижу, но оно и понятно, болелы были дикие, ну там насколько ребят, визжали просто мрак, у меня через телевизор уши вяли, а ему там в живую это приходилось слушать… ну короче Фриц молодцом, а Корда мог бы и получше
судя по максимально ватному удару на брейкпоинте, у Корды даже капли уверенности в себе нет, должен был вести с брейком, ударь по мячу так, как бил весь матч
Не понимаю почему Шаповалов шёл фаворитом. Теннис высоких достижений не про него совсем, вот и тут на важном гейме просто под ноль отдал подачу свою, 4 своими ошибками. Саша просто стоял как манекен и радовался подарку)
Взяли моду по схеме играть, кто их уже научил? Может с WTA там есть любительницы на отказах деньги заработать. Вот другое дело помню Маджежович с одной ногой играл и ли Первый номер вот никогда не ноет без причины.
3 раза у Корды 0:30 на приеме и ни одного брейкпоинта по итогу
И рука уже не болит, вмазали Синера допинг и заиграл Голливуд
бездарь
Корда одним словом.
