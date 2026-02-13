Басилашвили сыграет в квалификации ATP 500 в Дохе. В 2025-м он пообещал, что никогда не вернется на турнир
Басилашвили выступит в Дохе после обещания никогда больше не играть на турнире.
137-я ракетка мира Николоз Басилашвили встретится с Отто Виртаненом в квалификации пятисотника в Дохе.
В прошлом году ему не дали wild card. После этого Басилашвили раскритиковал организаторов и пообещал, что больше никогда здесь не сыграет.
Основная сетка стартует 16 февраля.
Басилашвили о том, что ему не дали wild card в Доху, хотя он брал там титул: «Обещаю, что больше никогда здесь не сыграю»
Лучшего теннисиста Грузии обвиняли в избиении бывшей жены на глазах 5-летнего сына
