Басилашвили сыграет в квалификации ATP 500 в Дохе. В 2025-м он пообещал, что никогда не вернется на турнир

Басилашвили выступит в Дохе после обещания никогда больше не играть на турнире.

137-я ракетка мира Николоз Басилашвили встретится с Отто Виртаненом в квалификации пятисотника в Дохе.

В прошлом году ему не дали wild card. После этого Басилашвили раскритиковал организаторов и пообещал , что больше никогда здесь не сыграет.

Основная сетка стартует 16 февраля.

Басилашвили о том, что ему не дали wild card в Доху, хотя он брал там титул: «Обещаю, что больше никогда здесь не сыграю»

Лучшего теннисиста Грузии обвиняли в избиении бывшей жены на глазах 5-летнего сына