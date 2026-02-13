Стефанос Циципас: «Впервые в жизни я напился с Федерером и Надалем»

32-я ракетка мира Стефанос Циципас в подкасте своей бывшей девушки Теодоры Петалас рассказал, как впервые попробовал алкоголь.

«Рафа немного интроверт, он не будет говорить так, как Роджер. А вот Федерер – это очень уверенный в себе человек. Он подойдет, поговорит, задаст тебе глупые вопросы. Он как ребенок, но в хорошем смысле. Мне нравится, что он такой.

Я впервые напился с Рафой и Роджером на Кубке Лэйвера -2019. Это был первый раз в жизни, когда я пробовал алкоголь. Я не имел ни малейшего представления, что заказать, никогда раньше ничего не пробовал.

Роджер подошел и сказал: «Давай, тебе нужно выпить». Я подумал: «Если Роджер говорит, что нужно выпить, значит нужно выпить».

Это был очень веселый вечер. Мы с Доми [Тимом ] танцевали и пели прямо на столах. Там была замечательная компания – семья, друзья. После такого начинаешь ценить теннис как командный вид спорта, потому что мы все были товарищами, а не соперниками».

