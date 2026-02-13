11

Стефанос Циципас: «Впервые в жизни я напился с Федерером и Надалем»

32-я ракетка мира Стефанос Циципас в подкасте своей бывшей девушки Теодоры Петалас рассказал, как впервые попробовал алкоголь.

«Рафа немного интроверт, он не будет говорить так, как Роджер. А вот Федерер – это очень уверенный в себе человек. Он подойдет, поговорит, задаст тебе глупые вопросы. Он как ребенок, но в хорошем смысле. Мне нравится, что он такой.

Я впервые напился с Рафой и Роджером на Кубке Лэйвера-2019. Это был первый раз в жизни, когда я пробовал алкоголь. Я не имел ни малейшего представления, что заказать, никогда раньше ничего не пробовал.

Роджер подошел и сказал: «Давай, тебе нужно выпить». Я подумал: «Если Роджер говорит, что нужно выпить, значит нужно выпить».

Это был очень веселый вечер. Мы с Доми [Тимом] танцевали и пели прямо на столах. Там была замечательная компания – семья, друзья. После такого начинаешь ценить теннис как командный вид спорта, потому что мы все были товарищами, а не соперниками».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст What’s the Call
Эх, Степа. Легенд ни обыграть ни перепить не смог. Пить с ними начал - помню, а как на столах оказался с Тимом - не помню.
Возлияния сближают, грекам бы этого не знать..
"Если Роджер говорит, что нужно выпить, значит нужно выпить." Мне Джон - ячменное зерно каждый день говорит
Оберегал отец Стефаноса в туре, но эти Федерер с Надалем до него всё равно добрались :)
Два одноручника танцевали. А третий включал на мобиле: " Я танцую пьяный на столе, дуба, дуба-е"
Роджер и пиво несовместимо 😄
Как писал Степа он выпил всего один стакан водки с колой( и тот не допил. Хотя как можно допить такую ерунду?) И вот этогт ему хватило что б танцевать на столе??? Слабак))))
Ответ Павел_1116679604
Как писал Степа он выпил всего один стакан водки с колой( и тот не допил. Хотя как можно допить такую ерунду?) И вот этогт ему хватило что б танцевать на столе??? Слабак))))
Как Роджер мог предположить такое пойло? Наверное, чтобы не тянуло больше)
Впервые напился с ними. И, когда проснулся потом, так и не понял, почему каждый из них мне подмигивал, и говорил, что теперь 1:0.
