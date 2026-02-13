Де Минаур вышел в полуфинал в Роттердаме третий год подряд
Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур победил Ботика ван де Зандшульпа в 1/4 финала пятисотника в Роттердаме – 3:6, 7:6(4), 7:5.
Австралиец вышел в полуфинал турнира в Роттердаме третий год подряд. Он стал вторым игроком после Тома Оккера (1974-1976), которому это удалось.
Дальше он сыграет с Юго Эмбером.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
