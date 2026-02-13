19-летняя Мбоко второй раз вышла в финал тысячника и дебютирует в топ-10
13-я ракетка мира Виктория Мбоко обыграла Алену Остапенко в полуфинале турнира в Дохе – 6:3, 6:2.
Канадка вышла в четвертый финал в карьере и второй – на турнире WTA 1000. В августе прошлого года она стала чемпионкой тысячника в Монреале.
По итогам турнира 19-летняя Мбоко дебютирует в топ-10. Она станет четвертой канадской теннисисткой, которая войдет в первую десятку, после Карлинг Бассетт-Сегусо, Бьянки Андрееску и Эжени Бушар.
За титул она поборется с Марией Саккари или Каролиной Муховой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Каждая на крупных турнирах может побороться за титул
К примеру Мирра технически сильнее и обученее той же Мбоко, но у нее совершенно не прослеживается внутренний стержень, а в женском теннисе это порой важнее всего.
Что касается "топ-1 на ближайшие 10 лет" это какой-то ну совсем оголтелый прогноз. Да, сейчас она неплоха, но опять же - она в туре всего год. К ней ещё не привыкли, она этим пользуется, и правильно - Мирра тоже пользовалась. Вот только на Мирру теперь все настраиваются, и знают кто она такая. Посмотрим как Мбоко себя поведёт, когда нужно будет защищать свой титул в Монреале, да и вообще, когда к ней станут относится очень серьезно.