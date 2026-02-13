17

19-летняя Мбоко второй раз вышла в финал тысячника и дебютирует в топ-10

13-я ракетка мира Виктория Мбоко обыграла Алену Остапенко в полуфинале турнира в Дохе – 6:3, 6:2.

Канадка вышла в четвертый финал в карьере и второй – на турнире WTA 1000. В августе прошлого года она стала чемпионкой тысячника в Монреале.

По итогам турнира 19-летняя Мбоко дебютирует в топ-10. Она станет четвертой канадской теннисисткой, которая войдет в первую десятку, после Карлинг Бассетт-Сегусо, Бьянки Андрееску и Эжени Бушар.

За титул она поборется с Марией Саккари или Каролиной Муховой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoQatar Total Open
logoАлена Остапенко
logoВиктория Мбоко
logoWTA
logoБьянка Андрееску
logoЭжени Бушар
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Андреева, Мбоко, Йович некст генерейшен
Каждая на крупных турнирах может побороться за титул
Ответ AlbertDav
Андреева, Мбоко, Йович некст генерейшен Каждая на крупных турнирах может побороться за титул
Йовович не будет бороться за крупные титулы. С чего ее вдруг обьявили талантом то? При должной пахоте и везении может и будет а ля пегула
Ответ Anna Morgan
Йовович не будет бороться за крупные титулы. С чего ее вдруг обьявили талантом то? При должной пахоте и везении может и будет а ля пегула
Соглашусь. Девчонка цепкая, улучшенная версия Паолини даже скорее, а не Пегулы.
Мбоко технически прям корявая, но блин на ее стороне атлетизм и желание бороться до конца. Девушка с яицами. Если попадется тренер который сможет забустить технически ее игру - это будет топ1 с большим отрывом на ближайшие 10 лет.
К примеру Мирра технически сильнее и обученее той же Мбоко, но у нее совершенно не прослеживается внутренний стержень, а в женском теннисе это порой важнее всего.
Ответ Сергей_1116380487
Мбоко технически прям корявая, но блин на ее стороне атлетизм и желание бороться до конца. Девушка с яицами. Если попадется тренер который сможет забустить технически ее игру - это будет топ1 с большим отрывом на ближайшие 10 лет. К примеру Мирра технически сильнее и обученее той же Мбоко, но у нее совершенно не прослеживается внутренний стержень, а в женском теннисе это порой важнее всего.
Нихрена себе не прослеживается) да, до менталки Марии Юрьевны ей далеко, но тем не менее, в матче против Мбоко она билась до конца.

Что касается "топ-1 на ближайшие 10 лет" это какой-то ну совсем оголтелый прогноз. Да, сейчас она неплоха, но опять же - она в туре всего год. К ней ещё не привыкли, она этим пользуется, и правильно - Мирра тоже пользовалась. Вот только на Мирру теперь все настраиваются, и знают кто она такая. Посмотрим как Мбоко себя поведёт, когда нужно будет защищать свой титул в Монреале, да и вообще, когда к ней станут относится очень серьезно.
Ответ Сергей_1116380487
Мбоко технически прям корявая, но блин на ее стороне атлетизм и желание бороться до конца. Девушка с яицами. Если попадется тренер который сможет забустить технически ее игру - это будет топ1 с большим отрывом на ближайшие 10 лет. К примеру Мирра технически сильнее и обученее той же Мбоко, но у нее совершенно не прослеживается внутренний стержень, а в женском теннисе это порой важнее всего.
Где там корявость? Мбоко сейчас даже посильнее Андреевой выглядит. То что там заложен атлетизм и выносливость, этим еще надо воспользоваться.
Чего? Какая Пегула и Паолини? Йович играет от себя, всегда в атаку старается и в топ 10 она будет скоро, надо над физухой поработать и подачу подкачать
Ответ Кирилл Кириченко
Чего? Какая Пегула и Паолини? Йович играет от себя, всегда в атаку старается и в топ 10 она будет скоро, надо над физухой поработать и подачу подкачать
пока не впечатлила как Мбоко ваша Йович
Ей не с кем соревноваться. Все корявые.
Все происходит потому, что к Мбоко еще не привыкли соперники, они ее недооценивают, также и с Миррой Андреевой было в начале. Посмотрим, что в будущем будет.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем