19-летняя Мбоко второй раз вышла в финал тысячника и дебютирует в топ-10

13-я ракетка мира Виктория Мбоко обыграла Алену Остапенко в полуфинале турнира в Дохе – 6:3, 6:2.

Канадка вышла в четвертый финал в карьере и второй – на турнире WTA 1000. В августе прошлого года она стала чемпионкой тысячника в Монреале.

По итогам турнира 19-летняя Мбоко дебютирует в топ-10. Она станет четвертой канадской теннисисткой, которая войдет в первую десятку, после Карлинг Бассетт-Сегусо, Бьянки Андрееску и Эжени Бушар .

За титул она поборется с Марией Саккари или Каролиной Муховой .