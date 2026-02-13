Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае
Первая и вторая ракетки мира Арина Соболенко и Ига Швентек пропустят турнир в Дубае.
«Мне очень жаль, но я вынуждена сняться с турнира в Дубае. У меня особая связь с этим турниром, болельщиками и городом. К сожалению, сейчас я не чувствую себя на 100%. Надеюсь вернуться в следующем году», – написала Соболенко в своем обращении.
«С сожалением сообщаю, что не сыграю в Дубае в этом году из-за изменений в расписании. Надеюсь, что вернусь в следующем сезоне и снова выступлю на этом замечательном турнире. Увидимся в Индиан-Уэллс», – сказала Швентек.
Тысячник в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: dubaidutyfreetennischampionships.com
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Швентек понятно, а что с Сабой случилось
Швентек понятно, а что с Сабой случилось
Ушла в тильт после поражения на АО
Швентек понятно, а что с Сабой случилось
Она в этом году и не планировала там играть, если далеко пройдет на АО.
Освобождают дорогу Мирре для победы
Освобождают дорогу Мирре для победы
😆 хорошая шутка!
😆 хорошая шутка!
А почему шутка? Мирра единственная кто до предела напрягла Мбоко, которая походу завтра возьмёт второй мастерс (хотя я очень надеюсь на Каролину). И из всех самая опасная для неё Арина. Хорошо бы и jpeg снялась, чтобы Мирра 4-й посев получила...
Дали шанс Андреевой повторить прошлогодний успех.
Молодцы.
Освободили место для Мбоко.
Мбоко там всех чпоко
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем