Чилич назвал лучшие матчи в карьере

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич назвал два лучших матча в карьере.

«Должен сказать, матч с Роджером [Федерером ] в полуфинале US Open -2014 был на каком-то нереальном уровне (Чилич обыграл Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:4 – Спортс’’). И игра с Рафой [Надалем] в 1/4 финала Australian Open -2018 (Чилич прошел на отказе Надаля – 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 – Спортс’’). Это был теннис высочайшего уровня.

Тогда я лучше всего ощущал взаимосвязь между всеми компонентами моей игры – навыками, движением по корту, чувством мяча, ощущением условий.

И еще это была игра на инстинктах. Свобода, когда все получается естественно. Это был чистый, абсолютно чистый теннис».

Рекорд в мужском теннисе – титул взял №777 рейтинга!