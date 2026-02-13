10

Чилич назвал лучшие матчи в карьере

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич назвал два лучших матча в карьере.

«Должен сказать, матч с Роджером [Федерером] в полуфинале US Open-2014 был на каком-то нереальном уровне (Чилич обыграл Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:4 – Спортс’’). И игра с Рафой [Надалем] в 1/4 финала Australian Open-2018 (Чилич прошел на отказе Надаля – 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 – Спортс’’). Это был теннис высочайшего уровня.

Тогда я лучше всего ощущал взаимосвязь между всеми компонентами моей игры – навыками, движением по корту, чувством мяча, ощущением условий.

И еще это была игра на инстинктах. Свобода, когда все получается естественно. Это был чистый, абсолютно чистый теннис».

Рекорд в мужском теннисе – титул взял №777 рейтинга!

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennishead.net
10 комментариев
Вот я не могу понять. В 2014 выиграл ЮС Опен, разбив в полуфинале Роже.
По идее это джолно было ему добавить уверенности, но почему в 2 последующих финалах с Роже (На АО и Уиме) он так мандражировал, скорее даже боялся
Ответ klimkamnev
Помню финала Уима, там да, просто ошибками сорил
Ответ klimkamnev
В пф 2014 был не Чилич, в него кто-то другой вселился, аномалия произошла
Чили красавчик, нет нет да приземлиться кого-нибудь
Самый лучший матч был с Рублевым на рг, изящно отобрал конфетку у ребенка.
За Рафу ему не спасибо в 2018, сглазил величайшего, тот шел за календарным
Ко всем новостям
