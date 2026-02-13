Осака о критике от бывшей девушки Циципаса за поведение в матче с Кырстей: «Смеюсь, когда люди, ничего не понимающие в теннисе, ведут о нем подкаст»

Осака отреагировала на слова бывшей девушки Циципаса о поведении на AO.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака ответила на критику от бывшей девушки Стефаноса Циципаса Теодоры Петалас.

В четверг Петалас выпустила эпизод своего подкаста What’s the Call, в котором обсудила с подругой инцидент в матче между Осакой и Сораной Кырстей на Australian Open . Тогда румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей.

«У нее есть привычка – она как бы бьет себя по бедру, когда готовится к розыгрышу, и говорит себе: «Камон». Но в этот раз она делала это довольно громко, и это не очень хорошо восприняли.

Мне кажется, тут все не так однозначно. Честно говоря, меня иногда раздражает, когда игроки так себя подбадривают – немного демонстративно, почти напоказ. Не знаю, можно ли это назвать элементом психологической игры. Сложно сказать. Наверное, это то же самое, когда кто-то очень громко стонет при ударе».

Осака отреагировала на это в соцсети.

«Смеюсь, когда люди, которые вообще ничего не понимают в теннисе, начинают вести о нем подкаст.

В смысле, стоны – это неспортивно и вызывает у вас отторжение 😭? Тогда просто смотрите другой вид спорта, лол.

Кто дал им микрофон? Заберите его. Мы с Тэйлор Таунсенд запустим свой подкаст. Правда, нас бы отменили уже после первого эпизода».

