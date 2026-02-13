  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Осака о критике от бывшей девушки Циципаса за поведение в матче с Кырстей: «Смеюсь, когда люди, ничего не понимающие в теннисе, ведут о нем подкаст»
11

Осака о критике от бывшей девушки Циципаса за поведение в матче с Кырстей: «Смеюсь, когда люди, ничего не понимающие в теннисе, ведут о нем подкаст»

Осака отреагировала на слова бывшей девушки Циципаса о поведении на AO.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака ответила на критику от бывшей девушки Стефаноса Циципаса Теодоры Петалас.

В четверг Петалас выпустила эпизод своего подкаста What’s the Call, в котором обсудила с подругой инцидент в матче между Осакой и Сораной Кырстей на Australian Open. Тогда румынка была недовольна тем, что Осака кричала «Камон» между ее первой и второй подачей.

«У нее есть привычка – она как бы бьет себя по бедру, когда готовится к розыгрышу, и говорит себе: «Камон». Но в этот раз она делала это довольно громко, и это не очень хорошо восприняли.

Мне кажется, тут все не так однозначно. Честно говоря, меня иногда раздражает, когда игроки так себя подбадривают – немного демонстративно, почти напоказ. Не знаю, можно ли это назвать элементом психологической игры. Сложно сказать. Наверное, это то же самое, когда кто-то очень громко стонет при ударе».

Осака отреагировала на это в соцсети.

«Смеюсь, когда люди, которые вообще ничего не понимают в теннисе, начинают вести о нем подкаст.

В смысле, стоны – это неспортивно и вызывает у вас отторжение 😭? Тогда просто смотрите другой вид спорта, лол.

Кто дал им микрофон? Заберите его. Мы с Тэйлор Таунсенд запустим свой подкаст. Правда, нас бы отменили уже после первого эпизода».

🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Осаки
logoWTA
logoСорана Кырстя
logoСтефанос Циципас
logoНаоми Осака
logoТэйлор Таунсенд
соцсети
logoAustralian Open
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Замечание, которое сделали Осаке: ты недостойно себя вела во время игры..
Ответ Осаки: смешно, вы не разбираетесь в теннисе..
Смеюсь, когда люди, выходя на корт, запинаются об занавеску, сносят её, запутываются и , не снимая, в ней выходят.
А когда-то ее жалели в матче с Сереной..а она та ещё звизда...
Подумаешь, у нас люди, ничего не понимающие в хоккее, могут быть главным тренером богатейшего клуба лиги и сборной страны!
Она еще и гордится своим поведением что ли?
Как интересно, при малейшей критике их некрасивого поведения Наоми с Таунсенд разыгрывают черную карту. Что в эпизоде с Остапенко Таунсенд несло, что тут вообще притянуто за уши "нас отменят".
Смеюсь, когда люди, много понимающие в теннисе, пытаются оправдаться в соцсетях за своё неспортивное поведение
Если бы Осаку обсуждали только те, кто понимает теннис, то она бы играла за еду.
Интересно, кто бы посмел их с Таунсенд отменить :)
Ответ Осаки полный. Не убавить, ни прибавить.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем