Буэнос-Айрес (ATP). Этчеверри, Серундоло, Баес, Дардери вышли в 1/2 финала
В Буэнос-Айресе прошли четвертьфиналы турнира ATP 250.
Себастьян Баес победил Камило Уго Карабелли в четвертьфинале в Буэнос-Айресе.
Сетка турнира здесь.
IEB+ Argentina Open
Буэнос-Айрес, Аргентина
9 – 15 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 675 310 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
По итогам турнира Эмилио Нава дебютирует в Топ-80.
