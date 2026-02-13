Вице-президент ФТК о словах Дегтярева про запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам: «Не знаю, как это повлияет на Бублика и Рыбакину»

В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на слова министра спорта России.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о возможном запрете на въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство.

«Комментировать законопроекты других государств я не могу, как бы это ни касалось нас и наших спортсменов.

Рыбакина и Бублик сейчас тренируются, участвуют в сборах. Недавно оба выступили за сборную в Астане, а дальше у них грунтовый сезон. Не знаю, как это может на них повлиять», – цитирует Доскараева «Чемпионат».

«Всего лишить, запретить въезд в Россию». Что ждет спортсменов за смену сборной

Зачем Дегтярев угрожает спортсменам, меняющим гражданство?