Вице-президент ФТК о словах Дегтярева про запрет на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам: «Не знаю, как это повлияет на Бублика и Рыбакину»
В Федерации тенниса Казахстана отреагировали на слова министра спорта России.
Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярева о возможном запрете на въезд в страну для атлетов, сменивших спортивное гражданство.
«Комментировать законопроекты других государств я не могу, как бы это ни касалось нас и наших спортсменов.
Рыбакина и Бублик сейчас тренируются, участвуют в сборах. Недавно оба выступили за сборную в Астане, а дальше у них грунтовый сезон. Не знаю, как это может на них повлиять», – цитирует Доскараева «Чемпионат».
«Всего лишить, запретить въезд в Россию». Что ждет спортсменов за смену сборной
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Железный занавес крепчает
