Звонарева проиграла на старте квалификации тысячника в Дубае

41-летняя Вера Звонарева уступила 55-й ракетке мира Пейтон Стернс на старте квалификации тысячника в Дубае – 4:6, 6:3, 4:6.

Россиянка второй раз за неделю сыграла со Стернс: в Дохе она обыграла американку со счетом 2:6, 6:2, 6:3.