Звонарева проиграла на старте квалификации тысячника в Дубае
41-летняя Вера Звонарева уступила 55-й ракетке мира Пейтон Стернс на старте квалификации тысячника в Дубае – 4:6, 6:3, 4:6.
Россиянка второй раз за неделю сыграла со Стернс: в Дохе она обыграла американку со счетом 2:6, 6:2, 6:3.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Второй раз подряд обыграть Стирнс было бы, наверное, серьёзным ударом по психике американки. Особенно с учётом того, что до этого в её карьере была старшая из сестёр Уильямс. Тем не менее Вера по факту взяла сет у игрока сотни, причём она вполне выдерживает трёхсетовики. После продолжительного перерыва это сильно, удачи в паре.
Жаль, что Вера не продолжила банкет, но приятно что компанию выбывших ей составила фрау потапофф
Стернс, далеко не девочка для битья. А Вера просто умница, что решила в свои то годы пробовать себя в одиночке, и даже какие-то профиты с этого иметь. Я видел ее последний матч в Дохе. Играет предельно экономно, много слайсов, свечек и полусвечек. Но все по делу, делает как может. А может качественно.
Жаль... Очень хочется увидеть ее ренессанс.
