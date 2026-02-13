93

Доха (WTA). Мбоко и Мухова вышли в финал

В Дохе прошли полуфиналы турнира WTA 1000.

Алена Остапенко уступила Виктории Мбоко в полуфинале тысячника в Дохе.

Мария Саккари проиграла Каролине Муховой.

Сетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open 2026

Доха, Катар

8 – 14 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Мбоко напоминает молодую Винус Вильямс по фактуре и по игре, хорошо бьет и слева и справа , хорошо читает игру.
да, похоже с такой игрой и за топ3 может пободаться с топами, будет любопытно как проведет этот сезон, как на грунте играет
А мне Слоан Стивен напоминает
С финалом канадку! Хорошая школа и техника, приятно смотреть на её теннис. Спасибо Виктории, что доставила наслаждение своей игрой. Алёна великолепная! И тебе спасибо!
Мбоко такая милаха)
Хоть бы от баранки ушла.
Ура! Умничка Каро, заслужено, все по делу. Моя королева!
Ответ Baader
Ура! Умничка Каро, заслужено, все по делу. Моя королева!
Надеюсь твоя королева завтра не чокернёт в очередной раз. Следующего шанса может и не быть уже
Ответ z0rg
Надеюсь твоя королева завтра не чокернёт в очередной раз. Следующего шанса может и не быть уже
Я тоже надеюсь на это дружище.. 5 проигранных финалов давят. но пора снять это дьявольское проклятие. Если не сейчас, то когда?
Хороша Мбоко, всем топам конец
Мухова очень умная и интеллигениная теннисистка, но в свои 29 немного тяжеловата, что не позволяет быть на уровне топов первой пятерки. Очень зрелищная теннисистка однако.
Ответ Ал.Иванов
Мухова очень умная и интеллигениная теннисистка, но в свои 29 немного тяжеловата, что не позволяет быть на уровне топов первой пятерки. Очень зрелищная теннисистка однако.
Основная проблема - постоянные травмы, всё остальное решаемо.
С Мбоко будет очень сложно. Возможно даже придется играть вторым номером. Но пора. Пора эту череду проигранных финалов прервать. Я знаю,. сейчас время пришло)
Ответ Baader
С Мбоко будет очень сложно. Возможно даже придется играть вторым номером. Но пора. Пора эту череду проигранных финалов прервать. Я знаю,. сейчас время пришло)
Пора, более чем согласен. А насчёт тяжело - Мушка может играть очень разнообразно, и если не ввяжется в тупой обмен с задней линии, или по крайней мере будет его варьировать, то у Мбоко контр-аргументов не будет.
Виктория Мбоко в одной победе от дебюта в Топ-10.
Ответ Алексей Латышов_1117010933
Виктория Мбоко в одной победе от дебюта в Топ-10.
она уже там
Ответ crazymaks
она уже там
Каролина Мухова может опередить.
