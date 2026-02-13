3

Вавринка вернется в топ-100 впервые с июля 2024-го

Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка в понедельник вернется в топ-100 рейтинга ATP.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» станет 98-м, 99-м или сотым – в зависимости от выступления Педро Мартинеса в Буэнос-Айресе и Джека Пиннингтона Джонса в Далласе.

40-летний швейцарец выпал из сотни в июле 2024-го.

Вавринка завершит карьеру в этом сезоне. Перед United Cup он заявлял, что надеется «вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом».

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру

Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
рейтинги
logoABN AMRO World Tennis Tournament
logoСтэн Вавринка
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Стен, возвращение….. ему бы еще турнирчик 250 затащить в сезоне
Старейшему игроку топ-100 со времён Розуолла - быть, ура! Через месяц Стэну исполняется 41 - учитывая, что защищать ему в рейтинге до мая почти нечего, должен удержаться и стать первым 41-летним игроком топ-100 в мужском туре за полвека (и вторым в обоих турах после Кимико Дате).
Великое поколение )
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Минаур о Вавринке: «Стэн выигрывал «Шлемы» в разгар эпохи Большой тройки и четверки. Он буквально выбивал этих парней с корта»
13 февраля, 08:25
Джон Изнер: «Думаю, Вавринка пересмотрит решение о завершении карьеры»
12 февраля, 15:39
40-летний Вавринка обыграл 17-летнего Бугарда в Роттердаме. Это второй по разнице в возрасте матч уровня ATP с 1990 года
11 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем