Вавринка вернется в топ-100 впервые с июля 2024-го
Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка в понедельник вернется в топ-100 рейтинга ATP.
Трехкратный чемпион «Больших шлемов» станет 98-м, 99-м или сотым – в зависимости от выступления Педро Мартинеса в Буэнос-Айресе и Джека Пиннингтона Джонса в Далласе.
40-летний швейцарец выпал из сотни в июле 2024-го.
Вавринка завершит карьеру в этом сезоне. Перед United Cup он заявлял, что надеется «вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом».
Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру
Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Стен, возвращение….. ему бы еще турнирчик 250 затащить в сезоне
Старейшему игроку топ-100 со времён Розуолла - быть, ура! Через месяц Стэну исполняется 41 - учитывая, что защищать ему в рейтинге до мая почти нечего, должен удержаться и стать первым 41-летним игроком топ-100 в мужском туре за полвека (и вторым в обоих турах после Кимико Дате).
Великое поколение )
