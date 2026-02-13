Вавринка вернется в топ-100 впервые с июля 2024-го

Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка в понедельник вернется в топ-100 рейтинга ATP .

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» станет 98-м, 99-м или сотым – в зависимости от выступления Педро Мартинеса в Буэнос-Айресе и Джека Пиннингтона Джонса в Далласе.

40-летний швейцарец выпал из сотни в июле 2024-го.

Вавринка завершит карьеру в этом сезоне. Перед United Cup он заявлял , что надеется «вернуться в топ-100 и завершить карьеру с достойным рейтингом».

Стэн Вавринка на пике – сильнейший, кто вообще был в теннисе. В 2026-м он завершит карьеру

Как же я обожаю Стэна Вавринку – самого эстетичного теннисиста мира