Эала о том, что игроков снимали на всей территории AO: «Каждый человек имеет право на личное пространство»

Эала о публикации закулисных видео с Australian Open: очень ценю приватность.

Александра Эала высказалась о недовольстве игроков обилием камер в неигровых зонах Australian Open . В Мельбурне Коко Гауфф попала в трансляцию, когда думала , что после поражения в четвертьфинале разбивает ракетку в одиночестве.

«Я учусь справляться с повышенным вниманием и постоянным присутствием камер. Очень часто, когда люди видят меня, первое, к чему они тянутся, – это телефон. К этому тоже нужно привыкнуть.

Я очень ценю приватность. Думаю, каждый человек имеет право на личное пространство. Но когда ты публичная фигура, границы иногда размываются.

Иногда я понимаю, что мы не всегда можем сами провести эту границу. Но, на мой взгляд, у каждого должно быть право определять пределы своей приватности», – сказала Эала.

