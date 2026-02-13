  • Спортс
  • Эала о том, что игроков снимали на всей территории AO: «Каждый человек имеет право на личное пространство»
1

Эала о публикации закулисных видео с Australian Open: очень ценю приватность.

Александра Эала высказалась о недовольстве игроков обилием камер в неигровых зонах Australian Open. В Мельбурне Коко Гауфф попала в трансляцию, когда думала, что после поражения в четвертьфинале разбивает ракетку в одиночестве.

«Я учусь справляться с повышенным вниманием и постоянным присутствием камер. Очень часто, когда люди видят меня, первое, к чему они тянутся, – это телефон. К этому тоже нужно привыкнуть.

Я очень ценю приватность. Думаю, каждый человек имеет право на личное пространство. Но когда ты публичная фигура, границы иногда размываются.

Иногда я понимаю, что мы не всегда можем сами провести эту границу. Но, на мой взгляд, у каждого должно быть право определять пределы своей приватности», – сказала Эала.

«Мы не животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают». Игроков достали камеры на Australian Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: The National
