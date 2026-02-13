Эала о том, что игроков снимали на всей территории AO: «Каждый человек имеет право на личное пространство»
Александра Эала высказалась о недовольстве игроков обилием камер в неигровых зонах Australian Open. В Мельбурне Коко Гауфф попала в трансляцию, когда думала, что после поражения в четвертьфинале разбивает ракетку в одиночестве.
«Я учусь справляться с повышенным вниманием и постоянным присутствием камер. Очень часто, когда люди видят меня, первое, к чему они тянутся, – это телефон. К этому тоже нужно привыкнуть.
Я очень ценю приватность. Думаю, каждый человек имеет право на личное пространство. Но когда ты публичная фигура, границы иногда размываются.
Иногда я понимаю, что мы не всегда можем сами провести эту границу. Но, на мой взгляд, у каждого должно быть право определять пределы своей приватности», – сказала Эала.
