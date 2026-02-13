Шаповалов о том, что играет одноручным бэкхендом: «Я виню Роджера Федерера»

40-я ракетка мира Денис Шаповалов рассказал, почему в туре все реже встречается одноручный бэкхенд.

«В каком-то смысле это преимущество: [одной рукой] ты можешь генерировать больше мощи, находить более острые углы, играть ярче и креативнее с одноручным бэкхендом.

Но современный теннис все больше движется в сторону стабильного двуручного бэкхенда и построения игры через форхенд. Игра сегодня стала очень быстрой, и дополнительная рука с бэкхенда дает преимущество. Именно поэтому одноручный бэкхенд сейчас встречается все реже.

Я виню Роджера Федерера (улыбается) . Я вырос, наблюдая за ним, и хотел играть так же, как он. Это, безусловно, одна из главных причин, почему у меня одноручный бэкхенд», – сказал канадец.

На этой неделе Шаповалов защищает титул в Далласе. Он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Одноручный бэкхенд – такой красивый. Но почему он умирает?