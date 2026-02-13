Де Минаур о Вавринке: «Стэн выигрывал «Шлемы» в разгар эпохи Большой тройки и четверки. Он буквально выбивал этих парней с корта»

Де Минаур рассказал, почему восхищается карьерой Вавринки.

Алекс де Минаур высказался о карьере трехкратного чемпиона «Больших шлемов» Стэна Вавринки . Вчера он обыграл 40-летнего швейцарца на турнире в Роттердаме – 6:4, 6:2.

«Стэн – легенда, икона. Уровень, который он показывал, иначе как невероятным не назовешь. Стэн выигрывал «Шлемы» в разгар эпохи Большой тройки и четверки – и не потому, что их «отдали». Он своей игрой буквально выбивал этих парней с корта.

Помню, как смотрел те матчи и просто смеялся и улыбался, наблюдая за той мощью, которую он создавал ударами справа и слева. Он сумел прорваться тогда, когда немногие верили, что это возможно.

Он легенда не только на корте, но и за его пределами. Когда я был моложе, мы провели друг с другом бесчисленное количество тренировок, и он всегда относился ко мне только с уважением. Как я уже сказал, вне корта он тоже потрясающий человек. Именно это делает его по-настоящему особенной личностью», – сказал австралиец.

