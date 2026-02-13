Шелтон о трехсетовике с Маннарино: «Эта победа – для моей бабушки. Она сейчас ведет свою борьбу, и я тоже старался бороться»

Шелтон посвятил бабушке победу над Маннарино в Далласе.

Бен Шелтон поделился эмоциями от победы над Адрианом Маннарино во втором круге в Далласе – 7:6(2), 6:7(4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут.

«Это был сумасшедший теннис. Думаю, Адриан показал невероятно высокий уровень – как, впрочем, и всегда в матчах против меня. У нас уже было несколько безумных встреч (в личке американец уступает 2:3 – Спортс’’), в прошлый раз я получил травму в игре с ним на US Open . Безусловно, это была настоящая битва. Он всегда усложняет жизнь соперникам, особенно на быстром крытом корте с низким отскоком.

Эта победа – для моей бабушки. Она сейчас ведет свою борьбу, и я тоже старался бороться здесь, на корте», – сказал Шелтон.