Роттердам (ATP). Бублик, Де Минаур, Оже-Альяссим, Эмбер вышли в полуфинал
В Роттердаме прошли четвертьфиналы турнира ATP 500.
Александр Бублик обыграл Хауме Муньяра в четвертьфинале в Роттердаме.
Сетка турнира здесь.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
9 – 15 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 2 462 660 евро
Крытые корты, хард
1/4 финала
