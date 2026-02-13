Алена Остапенко: «Иногда смотрю некоторые матчи, но иногда у меня просто нет настроения»

Остапенко: иногда смотрю некоторые матчи, но иногда у меня просто нет настроения.

24-я ракетка мира Алена Остапенко после выхода в полуфинал в Дохе рассказала, смотрит ли матчи других теннисисток.

«Иногда мне действительно нравится смотреть некоторые матчи, потому что бывают очень классные встречи. Но иногда у меня просто нет настроения. Когда же я все-таки смотрю, конечно, анализирую игру и стараюсь взять для себя какие-то вещи, которые могу использовать против этих соперниц».

В Дохе латвийка вышла в полуфинал не только в одиночке, но и в паре с Су-Вэй Се .

«Чувствую, что по мере того, как вхожу в игровой ритм – с каждым матчем, и в одиночке, и в паре – играю все лучше и лучше. Я все больше привыкаю к кортам и условиям.

Теннис – прекрасный вид спорта, потому что практически каждую следующую неделю у нас есть новые возможности снова выходить на корт. Если зацикливаться на поражениях, это не принесет ничего хорошего. Нужно извлекать уроки из проигранных матчей и двигаться дальше», – сказала Остапенко.

В одиночном полуфинале прошлогодняя финалистка сыграет с Викторией Мбоко .