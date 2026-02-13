Рыбакина о трехсетовике с Мбоко: «Рада, что смогла так побороться. Давно не играла длинные матчи»

Рыбакина после вылета с турнира в Дохе: давно не играла длинные матчи.

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Виктории Мбоко в четвертьфинале тысячника в Дохе – 5:7, 6:4, 4:6.

Чемпионка Australian Open проиграла второй матч в сезоне. Теперь ее баланс в 2026-м – 11:2.

– Вы чувствовали, что восстановились после предыдущего матча? Потому что у вас был тяжелый трехсетовик против Циньвэнь Чжэн.

– Это был тяжелый матч, и я на самом деле рада, что смогла так побороться. Давно не играла длинные матчи. В Австралии у нас всегда был день отдыха между матчами, и я постоянно выигрывала в двух сетах, кроме финала. Думаю, в целом это все равно был для меня хороший турнир. Мне также нужно было сделать некоторые вещи вне корта. Это хорошая подготовка, в том числе к следующим турнирам.

– Если бы вы могли выиграть еще один турнир «Большого шлема» в этом году, вы бы предпочли снова выиграть «Уимблдон» или один из двух других?

– Все! (смеется) – Тут нечего выбирать. Не имеет значения, какой именно турнир «Большого шлема». Но, конечно, это цель, – сказала Рыбакина.