  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина о трехсетовике с Мбоко: «Рада, что смогла так побороться. Давно не играла длинные матчи»
6

Рыбакина о трехсетовике с Мбоко: «Рада, что смогла так побороться. Давно не играла длинные матчи»

Рыбакина после вылета с турнира в Дохе: давно не играла длинные матчи.

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Виктории Мбоко в четвертьфинале тысячника в Дохе – 5:7, 6:4, 4:6. 

Чемпионка Australian Open проиграла второй матч в сезоне. Теперь ее баланс в 2026-м – 11:2.

– Вы чувствовали, что восстановились после предыдущего матча? Потому что у вас был тяжелый трехсетовик против Циньвэнь Чжэн.

– Это был тяжелый матч, и я на самом деле рада, что смогла так побороться. Давно не играла длинные матчи. В Австралии у нас всегда был день отдыха между матчами, и я постоянно выигрывала в двух сетах, кроме финала. Думаю, в целом это все равно был для меня хороший турнир. Мне также нужно было сделать некоторые вещи вне корта. Это хорошая подготовка, в том числе к следующим турнирам.

– Если бы вы могли выиграть еще один турнир «Большого шлема» в этом году, вы бы предпочли снова выиграть «Уимблдон» или один из двух других?

– Все! (смеется) – Тут нечего выбирать. Не имеет значения, какой именно турнир «Большого шлема». Но, конечно, это цель, – сказала Рыбакина.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
logoЕлена Рыбакина
logoВиктория Мбоко
logoQatar Total Open
logoWTA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давно? Два дня назад играла трехсетовик с Чжен.
Ответ Доминик
Давно? Два дня назад играла трехсетовик с Чжен.
С Соболенко тоже трёхсетовик был, т.е. три из четырёх последних матчей были трёхсетовыми. При том, что затянуть её в третий сет получается не у всех и не всегда.
Зря Лена сюда приехала, надо было отдохнуть как Арина.
Скоро пятисетовые матчи играть Лене
Мбоко впечатлила
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рио (ATP). 1-й круг. Лайович играет с Альтмайером, Табило – с Навой, Гарин выбыл
вчера, 21:50Live
Делрей-Бич (ATP). Тиафу сыграет с Хиджикатой, Атман вышел во 2-й круг, Вашеро, Боржес выбыли
вчера, 21:45
Ива Йович: «Несмотря на позицию в рейтинге, я все еще чувствую себя новичком в туре»
вчера, 21:35
Андрей Чесноков: «Мирра Андреева может покинуть топ-10 по итогам турниров в Дубае и Индиан-Уэллс»
вчера, 20:21
Медведев выиграл первый матч после 30-летия
вчера, 19:44
Доха (ATP). Медведев, Синнер, Меньшик, Фис вышли во 2-й круг
вчера, 19:30
Синнер выиграл 21-й из 22 последних матчей
вчера, 17:58
Дубай (WTA). Калинская, Шнайдер, Захарова, Бенчич, Бадоса, Таусон, Йович вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Самсонова, Радукану выбыли
вчера, 17:05
Калинская о том, что два года назад дошла до финала в Дубае: «Так приятно вернуться»
вчера, 16:49
Мирра Андреева о защите титула в Дубае: «Для меня это новый опыт»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
вчера, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Рекомендуем