Мухова выиграла десятый матч в сезоне

19-я ракетка мира Каролина Мухова обыграла Анну Калинскую в 1/4 финала тысячника в Дохе – 6:3, 6:4.

Чешка 17-й раз вышла в полуфинал на уровне тура и четвертый – на WTA 1000.

Кроме того, Мухова одержала десятую победу в сезоне. Теперь ее статистика – 10:2.

Дальше она встретится с Марией Саккари.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Мухова даже не вспотела, обыграв красивую бездарность.
Мухова даже не вспотела, обыграв красивую бездарность.
Кто тогда ты?
Кто тогда ты?
Некрасивая бездарность
Калинская.......это просто пздц. 2 сет. счет 4-2 в её пользу, подача Анны 30-0, после этого она отдала все геймы подряд, никакого стержня как не было так и нет, характера нет и это не зависит от категории турнира где она играет, просто начинает играть на отвали. как она 2-0 закрыла Свитолину просто не понятно.
Саккари то Каролина пройдет, в этом у меня нет практически никаких сомнений, а дальше... Будем смотреть)
Саккари то Каролина пройдет, в этом у меня нет практически никаких сомнений, а дальше... Будем смотреть)
Откуда такая уверенность? У Саккари хорошие шансы в этом матче.
Откуда такая уверенность? У Саккари хорошие шансы в этом матче.
Ну хотя бы потому, что в личке 3:1, и последние три матча Каролина выиграла. И просто Мухова сейчас в хорошей форме, а когда такое происходит, ей сам черт не брат)
