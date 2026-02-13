Мухова выиграла десятый матч в сезоне

19-я ракетка мира Каролина Мухова обыграла Анну Калинскую в 1/4 финала тысячника в Дохе – 6:3, 6:4.

Чешка 17-й раз вышла в полуфинал на уровне тура и четвертый – на WTA 1000.

Кроме того, Мухова одержала десятую победу в сезоне. Теперь ее статистика – 10:2.

Дальше она встретится с Марией Саккари .