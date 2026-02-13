Мухова выиграла десятый матч в сезоне
19-я ракетка мира Каролина Мухова обыграла Анну Калинскую в 1/4 финала тысячника в Дохе – 6:3, 6:4.
Чешка 17-й раз вышла в полуфинал на уровне тура и четвертый – на WTA 1000.
Кроме того, Мухова одержала десятую победу в сезоне. Теперь ее статистика – 10:2.
Дальше она встретится с Марией Саккари.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мухова даже не вспотела, обыграв красивую бездарность.
Мухова даже не вспотела, обыграв красивую бездарность.
Кто тогда ты?
Кто тогда ты?
Некрасивая бездарность
Калинская.......это просто пздц. 2 сет. счет 4-2 в её пользу, подача Анны 30-0, после этого она отдала все геймы подряд, никакого стержня как не было так и нет, характера нет и это не зависит от категории турнира где она играет, просто начинает играть на отвали. как она 2-0 закрыла Свитолину просто не понятно.
Саккари то Каролина пройдет, в этом у меня нет практически никаких сомнений, а дальше... Будем смотреть)
Саккари то Каролина пройдет, в этом у меня нет практически никаких сомнений, а дальше... Будем смотреть)
Откуда такая уверенность? У Саккари хорошие шансы в этом матче.
Откуда такая уверенность? У Саккари хорошие шансы в этом матче.
Ну хотя бы потому, что в личке 3:1, и последние три матча Каролина выиграла. И просто Мухова сейчас в хорошей форме, а когда такое происходит, ей сам черт не брат)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем