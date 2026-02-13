Саккари о двойном отскоке в матче со Швентек: «Хорошо, что у нас есть система видеоповторов»
Саккари о двойном отскоке: счастлива, что видеоповторы существуют.
Мария Саккари высказалась об инциденте с двойным отскоком в четвертьфинальном матче с Игой Швентек в Дохе – 2:6, 6:4, 7:5.
В решающем сете при счете 5:3 (30:40) судья на вышке не заметил двойной отскок после укороченного удара Саккари – розыгрыш продолжился и закончился победой Швентек.
Гречанка попросила видеоповтор, который показал ошибку арбитра.
«Хорошо, что у нас есть эта система. Представьте, что было бы без нее. Я чувствую, что судьям тоже очень тяжело, потому что они не видят, как игроки держат ракетку. И они не роботы, а обычные люди. Я впервые пользуюсь этой системой и счастлива, что она существует».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.com
А ведь Ига знала, что сыграла на втором отскоке, и промолчала...
Саккари тоже хороша, в аут била, но судье об этом не сообщала.
Такое, к сожалению, с ней не первый раз происходит, так в прошлый раз ей ещё и очко отдали :(
Лишнее (которое уже по счету?) доказательство безупречности Игуси в плане fair play ))
Допингистка еще и мошенница.
Игусик в очередной раз проявила свою, скажем так, польскую натуру)
