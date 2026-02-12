Доха (WTA). Калинская проигрывает Муховой 0:1 по сетам, Остапенко вышла в 1/2 финала, Рыбакина, Швентек выбыли

В Дохе проходят четвертьфиналы турнира WTA 1000.

Анна Калинская играет с Каролиной Муховой в четвертьфинале тысячника в Дохе.

Qatar TotalEnergies Open 2026

Доха, Катар

8 – 14 февраля 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала