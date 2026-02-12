Доха (WTA). Калинская проигрывает Муховой 0:1 по сетам, Остапенко вышла в 1/2 финала, Рыбакина, Швентек выбыли
В Дохе проходят четвертьфиналы турнира WTA 1000.
Анна Калинская играет с Каролиной Муховой в четвертьфинале тысячника в Дохе.
Сетка турнира здесь.
Qatar TotalEnergies Open 2026
Доха, Катар
8 – 14 февраля 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
400 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Полуфинал со Швентек мог бы быть очень интересным
Последние пару лет даже не думал, что Саккари сможет удивить и порадовать!
Потолок там космос